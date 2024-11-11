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    • Юран считает, что российские тренеры способны работать в Европе: «У нас утрачено чувство достоинства»

    Юран считает, что российские тренеры способны работать в Европе: «У нас утрачено чувство достоинства»

    Сергей Юран порассуждал о невостребованности российских тренеров за границей.

    «У нас утрачено чувство достоинства. Мы потеряли веру в себя, российские тренеры могут работать в Европе. Мы можем работать за границей, это не проблема.

    Россия – великая держава, 160 миллионов человек. Мы всегда славились и великими тренерами, и великими футболистами. Мы уезжали туда играть, и это не было смешно. К сожалению, это утрачено.

    Говорят, что мы там не сможем тренировать. А я спрашиваю, почему? Там что, Марс или другая планета? Там все то же самое. Я это знаю, потому что играл в Европе. Мы спокойно можем с ними конкурировать.

    Вопрос в том, что они в первую очередь обращают внимание на своих тренеров и игроков. А потом рассматривают иностранцев. Тут нам нужно с них пример брать.

    Амарал в «Спартаке» – смешно, а Юран в «Спортинге» – нет? Истину глаголите. И Аленичев мог бы в Португалии тренировать, так как играл в «Порту» и знает португальский язык. Здорово, когда тренер знает язык страны, в которой работает.

    А так, хочу сказать, что там не с квадратным мячом играют. Такие же тренировки, такая же теория. Две руки, две ноги и одна голова. Все то же самое, что у нас. Вера в себя у нас утрачена. На это смотреть грустно», – заявил Юран.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.11.2024 23:41
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Борис34684
    1731379544
    Не в то время Юран заговорил о достоинстве тренеров, не в то время. Европа не будет приглашать наших тренеров, просто не разрешат, политика не позволит.
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    DOCTOR PENALTY
    1731384039
    Печально, но факт!!! ***
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