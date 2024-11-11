Экс-форвард сборной Франции закончил карьеру в 39 лет

Нападающий Бафетимби Гомис объявил о завершении карьеры.

«Это было нелегкое решение. Мое сердце по-прежнему здесь, и футбол будет продолжать течь по моим венам.

Я открываю новую главу в своей жизни, но остаюсь в футболе ради других проектов», – сказал 39-летний француз.

Последним клубом Гомиса стал японский «Кавасаки Фронтале».

Также он выступал за «Сент-Этьен», «Труа», «Лион», «Суонси», «Марсель», «Галатасарай», «Аль-Хиляль».

За сборную Франции форвард провел 12 матчей и забил 3 гола. Участник Евро-2008.

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