Экс-форвард сборной Франции закончил карьеру в 39 лет

Нападающий Бафетимби Гомис объявил о завершении карьеры.
«Это было нелегкое решение. Мое сердце по-прежнему здесь, и футбол будет продолжать течь по моим венам.
Я открываю новую главу в своей жизни, но остаюсь в футболе ради других проектов», – сказал 39-летний француз.
- Последним клубом Гомиса стал японский «Кавасаки Фронтале».
- Также он выступал за «Сент-Этьен», «Труа», «Лион», «Суонси», «Марсель», «Галатасарай», «Аль-Хиляль».
- За сборную Франции форвард провел 12 матчей и забил 3 гола. Участник Евро-2008.
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