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    Экс-форвард сборной Франции закончил карьеру в 39 лет

    Нападающий Бафетимби Гомис объявил о завершении карьеры.

    «Это было нелегкое решение. Мое сердце по-прежнему здесь, и футбол будет продолжать течь по моим венам.

    Я открываю новую главу в своей жизни, но остаюсь в футболе ради других проектов», – сказал 39-летний француз.

    • Последним клубом Гомиса стал японский «Кавасаки Фронтале».
    • Также он выступал за «Сент-Этьен», «Труа», «Лион», «Суонси», «Марсель», «Галатасарай», «Аль-Хиляль».
    • За сборную Франции форвард провел 12 матчей и забил 3 гола. Участник Евро-2008.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Yahoo Sports

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    11.11.2024 23:29
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