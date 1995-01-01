36-летний экс-игрок сборной Франции Гомис вернулся в «Галатасарай»

«Галатасарай» вернул нападающего Бафетимби Гомиса. Он подписал контракт со стамбульцами на полтора года.

Француз пополнил «Галатасарай» как свободный агент. Его последним клубом был «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Гомис играл за «Галатасарай» с 2017 по 2018 год.

С 2008 по 2013 год Гомис вызывался в сборную Франции.

В Саудовской Аравии Гомис выигрывал азиатскую Лигу чемпионов.

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