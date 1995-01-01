36-летний экс-игрок сборной Франции Гомис вернулся в «Галатасарай»

А в России Юрий Жирков вернулся, посмотрим кто лучше играть будет.
«Галатасарай» вернул нападающего Бафетимби Гомиса. Он подписал контракт со стамбульцами на полтора года.
Француз пополнил «Галатасарай» как свободный агент. Его последним клубом был «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
- Гомис играл за «Галатасарай» с 2017 по 2018 год.
- С 2008 по 2013 год Гомис вызывался в сборную Франции.
- В Саудовской Аравии Гомис выигрывал азиатскую Лигу чемпионов.
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