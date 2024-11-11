Егоров объяснил результативность Бонгонда в последних матчах

Инсайдер Сергей Егоров высказал мнение, почему спартаковец Тео Бонгонда забивает в последних матчах.

Накануне конголезец оформил дубль в ворота «Акрона» (4:0) в 15-м туре РПЛ.

У 28-летнего игрока в сезоне РПЛ 15 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

Игрок стоит 5 миллионов евро.

«23.10 в медиа появилось сообщение о том, что «Спартак» готов зимой рассмотреть варианты по Бонгонда.

После этого Тео забил в трех подряд матчах РПЛ. Все такого уровня иностранцы понимают, что нигде, кроме России, они такого контракта не получат, и начинают напрягаться», – написал Егоров.

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