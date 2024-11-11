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    • Егоров объяснил результативность Бонгонда в последних матчах

    Егоров объяснил результативность Бонгонда в последних матчах

    Инсайдер Сергей Егоров высказал мнение, почему спартаковец Тео Бонгонда забивает в последних матчах.

    • Накануне конголезец оформил дубль в ворота «Акрона» (4:0) в 15-м туре РПЛ.
    • У 28-летнего игрока в сезоне РПЛ 15 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Игрок стоит 5 миллионов евро.

    «23.10 в медиа появилось сообщение о том, что «Спартак» готов зимой рассмотреть варианты по Бонгонда.

    После этого Тео забил в трех подряд матчах РПЛ. Все такого уровня иностранцы понимают, что нигде, кроме России, они такого контракта не получат, и начинают напрягаться», – написал Егоров.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Бонгонда забил за «Спартак» в 3-м матче подряд
    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1731333115
    Бонгонда все время в Спартаке играет нестабильно. Да и в Кадисе он получал по некоторым данным даже большие деньги. Хотя бы инфу проверяли, чтобы очередной высер писать
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