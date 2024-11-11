Мусаев – об отмененном голе «Краснодара»: «Это смешно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Начали плохо. Но после 30‑й минуты стали создавать моменты. Во втором тайме играли хорошо, контролировали игру, практически ничего не дали создать «Рубину».

Забили гол, я считаю, что это чистый мяч, в Англии и Лиге чемпионов – это чистый гол. Эдуард Сперцян играет в мяч, потом по касательной проезжает кончиком шипа по бутсам соперника. Это смешно. Если бы Сергей Карасев судил в Европе, то из 100 таких голов засчитал бы 100», – считает Мусаев.

«Краснодар» уступал по ходу встречи.

Команда лидирует в РПЛ.

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в лиге.

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