Мусаев прокомментировал отмену гола «Краснодара» в концовке матча с «Рубином»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

– Много эмоций, трудно дать анализ. Начало матча – мы сыграли плохо в мелочах и пропустили со стандарта, хозяева заработали пенальти. Понравилась реакция команды, после 30 минуты начали создавать моменты. Второй тайм прошел под нашим контролем.

В концовке у нас забрали гол. Сперцян играет в мяч и чуть‑чуть касается ноги соперника. В Англии и Лиге чемпионов такой гол был бы засчитан. Странно, что арбитр, судивший в еврокубках, принимает такие решения. Это не балет, это футбол. Ребята трудятся и можно поблагодарить их за сегодняшнюю самоотдачу.

– Прервалась победная серия…

– Да. Ребята отдали все силы и провели хороший матч. Мы смотрим только на следующего соперника. Это была славная охота, мы закончили первый круг без поражений. После первого круга мы поняли, что можем играть с любым соперником. У меня позитивный настрой. Сейчас будет небольшая пауза, после которой с новыми силами мы идем вперед.

«Краснодар» уступал по ходу встречи.

Команда лидирует в РПЛ.

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в лиге.

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