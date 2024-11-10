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    • Мусаев прокомментировал отмену гола «Краснодара» в концовке матча с «Рубином»

    Мусаев прокомментировал отмену гола «Краснодара» в концовке матча с «Рубином»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    – Много эмоций, трудно дать анализ. Начало матча – мы сыграли плохо в мелочах и пропустили со стандарта, хозяева заработали пенальти. Понравилась реакция команды, после 30 минуты начали создавать моменты. Второй тайм прошел под нашим контролем.

    В концовке у нас забрали гол. Сперцян играет в мяч и чуть‑чуть касается ноги соперника. В Англии и Лиге чемпионов такой гол был бы засчитан. Странно, что арбитр, судивший в еврокубках, принимает такие решения. Это не балет, это футбол. Ребята трудятся и можно поблагодарить их за сегодняшнюю самоотдачу.

    – Прервалась победная серия…

    – Да. Ребята отдали все силы и провели хороший матч. Мы смотрим только на следующего соперника. Это была славная охота, мы закончили первый круг без поражений. После первого круга мы поняли, что можем играть с любым соперником. У меня позитивный настрой. Сейчас будет небольшая пауза, после которой с новыми силами мы идем вперед.

    • «Краснодар» уступал по ходу встречи.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в лиге.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 22:13
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    Комментарии (12)
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    Свинолёт
    1731266209
    Мусаев, не будь хряком.
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    WE ARE FOR PETER
    1731266353
    Не заслужили
    Ответить
    Интерес
    1731266368
    Не трынди,победы в этом матче вы заслужили в меньшей степени,чем "Рубин".
    Ответить
    FCSpartakM
    1731266701
    ага, еще в подкат идут с поднятой до колена ногой
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1731266920
    Попробовал бы ты, Мусаев, нормально выбить мяч, когда на тебя летят вот так с прямой ногой.
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1731267298
    Если бы не чушпан даку, грязный албанский ушлепок,еще в первом тайме все решилось бы.Два пенальти подряд уже не забивает, пора менять бьющего
    Ответить
    knikos
    1731267407
    Были краснодарцы технарями , а превратились в "бычьих" костоломов . да ещё и нервных .
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    FWSPM
    1731271783
    Достойный результат как не крути
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    The only one
    1731273717
    Карась поднимает планку борьбы до костоломства. Но когда надо- послушно опускает. До чего же дожил когда то один из лучших судей...
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