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    • Генич видит в РПЛ «приговоренного» тренера: «Отставка – вопрос времени»

    Генич видит в РПЛ «приговоренного» тренера: «Отставка – вопрос времени»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не видит будущего в «Крыльях Советов» у главного тренера Игоря Осинькина.

    «Думаю, что Игорь Витальевич приговорен. И он сам это прекрасно понимает. Отставка – вопрос времени. Губернатор может говорить все, что хочет слышать аудитория. Но, оставив Осинькина сейчас и выписав ему такой карт-бланш, уже не надо было и нельзя никого трогать.

    Но если моментально у тебя убирается спортивный директор, а дальше тронут и гендиректора, Игорь Витальевич все понимает. И футболисты понимают. И поэтому команда такая дерганая, такие ошибки допускает», – сказал Генич.

    • «Крылья Советов» только благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.
    • Выше самарцев идет «Акрон» из Тольятти – 9-е место.
    • Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    10.11.2024 12:29
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    Комментарии (1)
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    serglider
    1731243205
    Проблема Крыльев, в том что его менеджеры - типичные торгаши! Ты, Оськин, собирай состав, тренируй, ставь игру! А мы будем продавать любого игрока за хорошие бабки, как только на него будет спрос))) Результат предсказуемый... Можно подумать, другой тренер в этих условиях сделает что-то больше, чем Оськин. Идет постоянный процесс становления команды и притирки игроков прямо во время сезона, не удивительно, что Крылышки не имеют стабильной игры и их лихорадит. По большому счету, никакой катастрофы нет! Они теряют очки в матчах, где соперник их объективно сильнее и мастеровитей, при этом есть игра и забитые мячи. Нужно подтянуть оборону, стабилизировать игру и наладить взаимопонимание в команде, а это по щелчку пальцев не произойдет. На све, п
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