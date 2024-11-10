Генич видит в РПЛ «приговоренного» тренера: «Отставка – вопрос времени»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не видит будущего в «Крыльях Советов» у главного тренера Игоря Осинькина.

«Думаю, что Игорь Витальевич приговорен. И он сам это прекрасно понимает. Отставка – вопрос времени. Губернатор может говорить все, что хочет слышать аудитория. Но, оставив Осинькина сейчас и выписав ему такой карт-бланш, уже не надо было и нельзя никого трогать.

Но если моментально у тебя убирается спортивный директор, а дальше тронут и гендиректора, Игорь Витальевич все понимает. И футболисты понимают. И поэтому команда такая дерганая, такие ошибки допускает», – сказал Генич.

«Крылья Советов» только благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.

Выше самарцев идет «Акрон» из Тольятти – 9-е место.

Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.

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