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    • Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – ЦСКА: 10 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – ЦСКА: 10 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра состоится 10 ноября, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Крылья Советов»: Ломаев, Печенин, Солдатенков, Гапонов, Рассказов, Бейл, Мендес, Дмитриев, Ежов, Олейников, Сергеев.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Гайич, Пьянич, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

    Главный тренер: Марко Николич

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 11:52
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    Комментарии (1)
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    Интерес
    1731232285
    Ужас.Зато я теперь знаю,на кого ЦСКА делает ставку.Сегодня точно будет 0-5,а голы забьют Рапа,Пьянич и Койта.
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