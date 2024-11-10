Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра состоится 10 ноября, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Печенин, Солдатенков, Гапонов, Рассказов, Бейл, Мендес, Дмитриев, Ежов, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Гайич, Пьянич, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

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