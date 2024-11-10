Широков – о Мостовом: «Несет ахинею»

Бывший игрок сборной России Роман Широков не уверен, что Александру Мостовому нужно становиться тренером.

– Переживал за Царя. Было не смешно, когда стали спрашивать про стажировку в цирке.

– Почему? Он же Царь – зверей. Поэтому туда и позвонили. Царю звонят, ему нравится комментировать, периодически несет ахинею. Может быть, и не надо ему тренировать. Возьмите его на ставку в медиа, – вам же нужны клики, он создаст поводы из ничего.

Единственное, что – приелось немного, говорит одно и то же. Можно даже не звонить, все понятно: нефутбольные люди меня не интересуют, Гильермо Абаскаль – говно, Деян Станкович – топ.

Мостовой учится на тренера в РФС.

На этой неделе он прошел стажировку в «Динамо».

Широков сейчас занимает пост генерального директора «Леон Сатурна».

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