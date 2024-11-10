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    Широков – о Мостовом: «Несет ахинею»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков не уверен, что Александру Мостовому нужно становиться тренером.

    – Переживал за Царя. Было не смешно, когда стали спрашивать про стажировку в цирке.

    – Почему? Он же Царь – зверей. Поэтому туда и позвонили. Царю звонят, ему нравится комментировать, периодически несет ахинею. Может быть, и не надо ему тренировать. Возьмите его на ставку в медиа, – вам же нужны клики, он создаст поводы из ничего.

    Единственное, что – приелось немного, говорит одно и то же. Можно даже не звонить, все понятно: нефутбольные люди меня не интересуют, Гильермо Абаскаль – говно, Деян Станкович – топ.

    • Мостовой учится на тренера в РФС.
    • На этой неделе он прошел стажировку в «Динамо».
    • Широков сейчас занимает пост генерального директора «Леон Сатурна».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.11.2024 10:13
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    Комментарии (11)
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    The only one
    1731224813
    ну да, ну да...
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    slavа0508
    1731225303
    Царь он и есть царь . а им позволено нести ахинею история . история тому пример ...однако...
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    Cleaner
    1731225820
    ОТМАЗАННЫЙ Широков, Мостовой был отличным футболистом и никогда не БИЛ НОГАМИ лежащего на поле человека. А ты - НИКТО...((((((((((((((((((
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    Волжанин064
    1731226220
    Мостовой царь . сам сказал .а ты Рома кто ???
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    SLADE2019
    1731226311
    Широков - ярко выраженный быдлак. Таким не свойственно соблюдение субординации. Про что Мостового спрашивают (в основном про игру Спартака), про то он и отвечает (игра так себе). Что здесь противно тебе, Широков? Мамку твою за ногу (пардон).
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    Spartak_forv@
    1731228363
    Кто-то должен был его попустить.Соперник нашелся по уровню
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    Айболид
    1731228803
    "Царь" берёт ахинею и несёт её широкову .
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