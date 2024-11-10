Резкая реакция сестры Роналду на информацию о возможном трансфере Криштиану в «Аль-Хиляль»

Катя Авейру, сестра форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, прокомментировала пост с информацией о возможном трансфере игрока в «Аль-Хиляль».

«Что вы пишите? Просто ничего не понимаете в футболе. Я могу рассказать про соперничество между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Удалите пост, пока есть время», – написала Катя в соцсети.

На этой неделе появилась информация, что на замену уходящему Неймару «Аль-Хиляль» рассматривает Роналду.

«Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.

У Роналду контракт до лета.

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