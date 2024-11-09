Шунин рассказал, чем занимается во время паузы в карьере

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, чем сейчас занимается.
- В начале июля 37‑летний вратарь покинул «Динамо» в связи с истечением срока контракта. Игрок карьеру не завершал.
- Шунин провел в клубе 17 сезонов.
- В прошлом сезоне он сыграл за «Динамо» 20 матчей.
«Я не поменял свою жизнь, так же много тренируюсь, как и раньше. Пошeл учиться в школу РФС, где тоже изучаю много интересного на будущее. Не хотел зря терять время, хотел посмотреть, что находится за пределами поля.
В разных командах у меня достаточно много знакомых и друзей. Было желание съездить посмотреть Нижний Новгород, посмотреть, как работает школа и основной состав», – сказал Шунин.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов