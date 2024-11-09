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    Шунин рассказал, чем занимается во время паузы в карьере

    Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, чем сейчас занимается.

    • В начале июля 37‑летний вратарь покинул «Динамо» в связи с истечением срока контракта. Игрок карьеру не завершал.
    • Шунин провел в клубе 17 сезонов.
    • В прошлом сезоне он сыграл за «Динамо» 20 матчей.

    «Я не поменял свою жизнь, так же много тренируюсь, как и раньше. Пошeл учиться в школу РФС, где тоже изучаю много интересного на будущее. Не хотел зря терять время, хотел посмотреть, что находится за пределами поля.

    В разных командах у меня достаточно много знакомых и друзей. Было желание съездить посмотреть Нижний Новгород, посмотреть, как работает школа и основной состав», – сказал Шунин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 22:52
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    Комментарии (2)
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    1731182178
    ЭТо не "пауза",это-"финиш",чего уж там кривить душой???
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    DMитрий
    1731182391
    Тем же чем и Артём Д. в больничке...
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