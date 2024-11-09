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    Широков оценил заслуженность лидерства «Краснодара» в РПЛ

    Роман Широков высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    – Допускаете, что «Зенит» в этом году чемпионом не станет?

    – После Суперкубка об этом невозможно было даже подумать. А сейчас, после первого круга, борьба идет не на словах, а на деле.

    – Считаете сейчас фаворитом «Краснодар»?

    Считаю, что у «Краснодара» не меньше шансов, чем у «Зенита». Смотрел матч этих команд – он был равный, сложилось так, что выиграл «Краснодар». Просто потому, что команда была более инициативной и ей чуть больше повезло.

    Команда по праву идет первой, видно, что игроки на поле отдаются полностью во всех матчах. Сложился коллектив, который хочет что-то выиграть. Играют с душой.

    Есть лидеры – Сперцян, Черников – они задают тон. Плюс есть чернокожие воспитанники, которые прониклись этой идеей.

    • «Краснодар» набрал 36 очков в 14 турах РПЛ.
    • Действующий чемпион «Зенит» отстает на 3 балла.
    • Следующий соперник краснодарцев – «Рубин» на выезде (10 ноября, 19:45 мск).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2024 20:48
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    Комментарии (10)
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    ...уефан
    1731174908
    ..."Чернокожие воспитанники" - это кто такие?...Пофамильно!...
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    FWSPM
    1731176744
    Зачем постоянно вспоминать про супер кубок если у краснодара пол команды было на копе америка а газпремовские уже три года никуда не ездят?
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    Интерес
    1731178647
    Всё равно маловероятно,ибо это чревато утратой господства представителей ГАЗПРОМА в руководящих органах РФС и других структурах.
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