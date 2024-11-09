Широков оценил заслуженность лидерства «Краснодара» в РПЛ

Роман Широков высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

– Допускаете, что «Зенит» в этом году чемпионом не станет?

– После Суперкубка об этом невозможно было даже подумать. А сейчас, после первого круга, борьба идет не на словах, а на деле.

– Считаете сейчас фаворитом «Краснодар»?

– Считаю, что у «Краснодара» не меньше шансов, чем у «Зенита». Смотрел матч этих команд – он был равный, сложилось так, что выиграл «Краснодар». Просто потому, что команда была более инициативной и ей чуть больше повезло.

Команда по праву идет первой, видно, что игроки на поле отдаются полностью во всех матчах. Сложился коллектив, который хочет что-то выиграть. Играют с душой.

Есть лидеры – Сперцян, Черников – они задают тон. Плюс есть чернокожие воспитанники, которые прониклись этой идеей.

«Краснодар» набрал 36 очков в 14 турах РПЛ.

Действующий чемпион «Зенит» отстает на 3 балла.

Следующий соперник краснодарцев – «Рубин» на выезде (10 ноября, 19:45 мск).

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