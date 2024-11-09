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    Николич рассказал, как отнесся к трансферу Чалова в ПАОК

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич выразил отношение к летнему уходу форварда Федора Чалова в ПАОК.

    – Вы пытались уговорить Чалова остаться в ЦСКА?

    – Нет, наоборот – до свидания и удачи. Я не говорил, что надо уезжать. Но у нас был открытый разговор, я его спросил: «Есть желание уйти?». Ответ – да. Говорю: «Если поступит предложение, которое устроит клуб, пожалуйста. Но ты должен правильно отнестись к своему клубу…». Он ответил: «Конечно». Федя ни секунды не противостоял клубу. Потом я сказал: «Я поддержу твой уход, могу передать это руководству. Но если получится так, что ты останешься, то должен быть первым во всeм».

    Он пообещал, что так и будет. Потом быстро пришло предложение от ПАОКа, он передал это мне, затем клубу. У Феди были прописан отступные – и он ушeл. Сейчас Фeдору надо пожелать удачи. Он пошeл своим путeм, у него была такая мечта. Не надо держать людей, у которых другие цели. Если у него была цель играть за границей, конечно, пусть там играет.

    – Следите за ним сейчас?

    – Конечно, я слежу за всем футболом. Я с Федей периодически разговариваю. Знаю многое о греческом футболе, о каждом клубе. Это рядом с нами, Салоники от моего дома в 500 километрах. А ПАОК – братский клуб «Партизана». Я дважды организовывал товарищеские игры с ПАОКом, удачно играл с ним в еврокубках – два раза их обыгрывал. Знаю президента клуба Ивана Саввиди, среди фанатов есть друзья. Я много раз был на море в этом районе. Знаю, что там очень любят этот клуб. Думаю, у Феди всe получится. Его нам здесь и сейчас не хватает, но это наши проблемы, мы должны это отработать. Но, повторюсь, человек пошeл за своей мечтой – удачи.

    • Греки купили Чалова за 3 миллиона евро.
    • В 16 матчах за ПАОК у Федора гол, 2 ассиста.
    • Чалов вызван на ближайший сбор сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 17:26
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