Широков подтвердил, что «Спартак» стал середняком

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков согласен, что клуб больше не входит в топ российского футбола.

– Согласны с трактовкой, что «Спартак» стал середняком?

– К сожалению для них, так и есть. И ЦСКА потихоньку туда скатывается. Но ЦСКА поближе к тройке, есть достижения – в прошлом году больше всех забили, два года назад были вторыми и выиграли Кубок.

– Проблема «Спартака» – в том, что тренер средний? Или состав?

– Все вместе. Не сказал бы, что состав средний. Что, у «Локомотива» сильнее состав? Просто есть идея, играют свои, россияне, молодые ребята, которые получили шанс. И в «Спартаке» может быть то же самое, русский костяк мог бы то же самое показать. Как и русский тренер, если бы все воедино сложилось. И болельщики, может быть, больше поддерживали такую команду, чем ту, в которой много легионеров.

Кто сейчас сильный легионер? Бабич – да. Пусть будет Барко с натяжкой. Хотя не вижу, что в нем такого создает. Ему дают все мячи, на него смотрят, как на мессию. Поставь в эту позицию своего – условного Батракова – может быть, и ему так давали мячи, и результат был бы лучше. Разве в дерби с ЦСКА Барко сделал игру? Нет, в созидании больше преуспели Умяров и Пруцев. В какой-то мере можно выделить Угальде, Мартинса, который добегает до штрафной и забивает иногда важные мячи. Но на постоянной основе разницу Угальде и Мартинс не делают. А иностранцев 13 человек. Получается, четверо только могут делать разницу, а девять человек можно заменить русскими. В «Зените» легионеры более высокого качества, в «Краснодаре».

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Завтра, 10 ноября, москвичи в 15-м туре примут «Акрон».

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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