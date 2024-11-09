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    Широков подтвердил, что «Спартак» стал середняком

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков согласен, что клуб больше не входит в топ российского футбола.

    – Согласны с трактовкой, что «Спартак» стал середняком?

    – К сожалению для них, так и есть. И ЦСКА потихоньку туда скатывается. Но ЦСКА поближе к тройке, есть достижения – в прошлом году больше всех забили, два года назад были вторыми и выиграли Кубок.

    – Проблема «Спартака» – в том, что тренер средний? Или состав?

    – Все вместе. Не сказал бы, что состав средний. Что, у «Локомотива» сильнее состав? Просто есть идея, играют свои, россияне, молодые ребята, которые получили шанс. И в «Спартаке» может быть то же самое, русский костяк мог бы то же самое показать. Как и русский тренер, если бы все воедино сложилось. И болельщики, может быть, больше поддерживали такую команду, чем ту, в которой много легионеров.

    Кто сейчас сильный легионер? Бабич – да. Пусть будет Барко с натяжкой. Хотя не вижу, что в нем такого создает. Ему дают все мячи, на него смотрят, как на мессию. Поставь в эту позицию своего – условного Батракова – может быть, и ему так давали мячи, и результат был бы лучше. Разве в дерби с ЦСКА Барко сделал игру? Нет, в созидании больше преуспели Умяров и Пруцев. В какой-то мере можно выделить Угальде, Мартинса, который добегает до штрафной и забивает иногда важные мячи. Но на постоянной основе разницу Угальде и Мартинс не делают. А иностранцев 13 человек. Получается, четверо только могут делать разницу, а девять человек можно заменить русскими. В «Зените» легионеры более высокого качества, в «Краснодаре».

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Завтра, 10 ноября, москвичи в 15-м туре примут «Акрон».
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2024 16:32
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    Комментарии (13)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731161466
    Не просто середняк, а беспросветный многолетний середняк. Гыгыгы
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    andr45
    1731161554
    И, когда этот алкаш и бандит протрезвеет?) «Но ЦСКА поближе к тройке» «Спартак» 25 очков ЦСКА — 24 очка О «Спартаке» «А иностранцев 13 человек.» СПРАВКА: В ЦСКА — 12 иностранцев
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    Plyash
    1731162215
    Спартак подтвердил,что широков стал пи@е@астом...
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    ...уефан
    1731162687
    ...его мнение кого-то здесь интересует?... Нет?... Вот и я о том же)...
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    fakeid
    1731162705
    я тут был, позор спартаку, стыдно за спартак и гы-гы писал)
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    Play
    1731164711
    А кто в РПЛ сейчас не середняк кроме Зенита? Спартак вчера второй, сегодня пятый, завтра десятый, послезавтра опять второй. ЦСКА, Локомотив, Динамо, Краснодар, та же самая история, за последние 7-8 лет, стабильно в тройке только Зенит, остальные перетассовываются как бог на душу положит.
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    timon2401
    1731169192
    вот благодаря "русскому костяку" Спартак благополучно и стал середняком((( а всякие Широковы и прочие ни как не могут сказать ху из ху ..что Литвинов, Умяров, Денисов, Пруцев, Зиньковский, Игнатов это полнейшее дно... видимо приплачивают за "нужное" мнение
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    TIMOTHY
    1731175580
    Легионеры в Зените и Краснодаре более высокого класса сказал Роман и он прав!
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    TIMOTHY
    1731175661
    Набрали неликвидов и пасутся в промежности таблицы
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