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    • Губерниев предложил профессии отстраненному судье Безбородову

    Губерниев предложил профессии отстраненному судье Безбородову

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение арбитра РПЛ Владислава Безбородова.

    • Петербуржца наказали за похвалу себя в телеграме.
    • 51-летний петербуржец судит в РПЛ с 2007 года.
    • Безбородов – брат погибшей 1-й жены Вячеслава Малафеева Марины.

    «Графа Монте Кристо из Безбородова не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы. Видимо, с людьми ладить он не умеет, поэтому ему нужна работа, которая заставит почувствовать локоть товарища – предлагаю начать вагоны разгружать. Так он точно почувствует руку товарища, тем более что сейчас у нас дефицит рабочей силы. В управдомы его уже не возьмут, поэтому можно грузчиком поработать или дворником, например.

    Нужно через общественный труд научить его уважать людей. Ничего страшного – приобретет чувство коллективизма и вернется к судейству – не сидеть же сложа руки», – сказал Губерниев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2024 14:07
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1731150791
    Уже футбол начался,а бомбардиру вздумалось второй раз за день,слово в слово,опубликовать глупость нахала,которого не уважают большинство футбольных болельщиков. Смена произошла,и кто-то не разобрался,что это уже было???
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1731166097
    Проверить всех судей и чиновников РФС, включая Дюкова и Митрофанова, на полиграфе на предмет договорняков
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