Губерниев предложил профессии отстраненному судье Безбородову

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение арбитра РПЛ Владислава Безбородова.

Петербуржца наказали за похвалу себя в телеграме.

51-летний петербуржец судит в РПЛ с 2007 года.

Безбородов – брат погибшей 1-й жены Вячеслава Малафеева Марины.

«Графа Монте Кристо из Безбородова не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы. Видимо, с людьми ладить он не умеет, поэтому ему нужна работа, которая заставит почувствовать локоть товарища – предлагаю начать вагоны разгружать. Так он точно почувствует руку товарища, тем более что сейчас у нас дефицит рабочей силы. В управдомы его уже не возьмут, поэтому можно грузчиком поработать или дворником, например.

Нужно через общественный труд научить его уважать людей. Ничего страшного – приобретет чувство коллективизма и вернется к судейству – не сидеть же сложа руки», – сказал Губерниев.

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