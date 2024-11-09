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    Червиченко видит скрытый смысл в отстранении Безбородова

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отстранение арбитра РПЛ Владислава Безбородова.

    • Петербуржца наказали за похвалу себя в телеграме.
    • 51-летний петербуржец судит в РПЛ с 2007 года.
    • Безбородов – брат погибшей 1-й жены Вячеслава Малафеева Марины.

    «Думаю, Безбородов что-то кому-то не так сделал – нашли повод показать ему его место. Я считаю, что Безбородов относится к той группе наших судей, которые умеют очень хорошо судить, но в большинстве случаев судят так, чтобы ещe иметь свой интерес. Любой матч могут развернуть в нужную им сторону. Я очень мало припоминаю матчей, где он бы судил, что есть, а не имел расположение одной из противоборствующих сторон.

    Чем больше судей старой формации будет отходить по тем или иным причинам, будет гораздо больше пользы. Это болото пора вычищать и омолаживать – запускать новую кровь и давать шанс новым молодым ребятам. Ещe это постоянное судейское нытье о том, как им тяжело и мало платят… А чего же тогда их домкратом оттуда нельзя выпихнуть? Как в «Ну, погоди», когда она руками и ногами расставляет, что его не пропихнуть в дверь. Если такое плохое место, чего вы за него держитесь всеми возможными частями тела?» – сказал Червиченко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 13:46
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1731149979
    Ну да...Вся надежда на "новую формацию",воспитанную старой, но в новых традициях продажности . Любой возраст-не помеха продажности, но и не гарантия честности и принципиальности
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    АлексМак
    1731151535
    конечно. так и есть
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    шахта Заполярная
    1731151560
    Ну не может быть, но факт. Я согласен с червякченко. Но не факт, что придут новые, Не голодные и Не продажные. Система любого, даже самого порядочного, сделает под себя. Ломать нужно систему, а она в верху, значит с головы
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    knikos
    1731155394
    Один "новый и молодой" уже насудил в матче Динамо Мх - Пари НН ! По ходу матча окуел напрочь ...
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    sined1951
    1731160462
    Кому то, что-то сделал. Если не знаешь кому, лучше не пиши ерунду. В футболе ты ноль, давно сбитый летчик.
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