Червиченко видит скрытый смысл в отстранении Безбородова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отстранение арбитра РПЛ Владислава Безбородова.

Петербуржца наказали за похвалу себя в телеграме.

51-летний петербуржец судит в РПЛ с 2007 года.

Безбородов – брат погибшей 1-й жены Вячеслава Малафеева Марины.

«Думаю, Безбородов что-то кому-то не так сделал – нашли повод показать ему его место. Я считаю, что Безбородов относится к той группе наших судей, которые умеют очень хорошо судить, но в большинстве случаев судят так, чтобы ещe иметь свой интерес. Любой матч могут развернуть в нужную им сторону. Я очень мало припоминаю матчей, где он бы судил, что есть, а не имел расположение одной из противоборствующих сторон.

Чем больше судей старой формации будет отходить по тем или иным причинам, будет гораздо больше пользы. Это болото пора вычищать и омолаживать – запускать новую кровь и давать шанс новым молодым ребятам. Ещe это постоянное судейское нытье о том, как им тяжело и мало платят… А чего же тогда их домкратом оттуда нельзя выпихнуть? Как в «Ну, погоди», когда она руками и ногами расставляет, что его не пропихнуть в дверь. Если такое плохое место, чего вы за него держитесь всеми возможными частями тела?» – сказал Червиченко.

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