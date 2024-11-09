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    • Созин – об отстранении Безбородова: «Убрали за комментарий, а пойманные на взятках продолжают судить»

    Созин – об отстранении Безбородова: «Убрали за комментарий, а пойманные на взятках продолжают судить»

    Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отстранение арбитра РПЛ Владислава Безбородова.

    • Петербуржца наказали за похвалу себя в телеграме.
    • 51-летний петербуржец судит в РПЛ с 2007 года.
    • Безбородов – брат погибшей 1-й жены Вячеслава Малафеева Марины.

    «Некоторых наших судей буквально ловили за руки за взятки. И это открытая история, она связана с «Чайкой». И эти арбитры до сих пор работают в РФС: кто в Первой лиге, кто на VAR. А Безбородова убирают за комментарии в телеграм-каналах. Это, мягко говоря, пахнет двойными стандартами.

    Лично для меня Безбородов – самый подготовленный судья России. Физически в его возрасте он готов прекрасно, опыт – огромный, а главное – на него никогда никто не кричит. Потому что это очень уважаемый в нашем футболе человек. И лишать профессии за переписки такого арбитра – нонсенс.

    Ошибался ли он на поле? Конечно. А кто не ошибался? Но если сравнивать Безбородова с нашими другими арбитрами, то на его работу в поле смотреть приятнее, чем на 2/3 наших судей. Если мы будем разбрасываться такими судьями, то у нас останутся только те, кто доводит дерби до драк и составов 9 на 10», – сказал Созин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 12:27
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1731145395
    это Россия, детка...
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    Номэд
    1731147407
    Неугодный бо.мжам, вот и причину нашли отстранить... Вшивый бзденит - позор российского футбола
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    АлексМак
    1731148373
    именно так,- беспредел в судействе процветает, теперь под прикрытием нового иностранного руководителя. Теже яйца- вид сбоку.
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    Интерес
    1731148732
    Поделился-не вор.Сболтнул лишнего-государственный преступник.Когда было иначе???
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    baggio80
    1731153205
    Честный судья враг рфс
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    Вомбат
    1731162149
    Вот потому что он так думает, он и бывший. Действующий член такого не скажет.
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