Реакция Губерниева на отстранение Безбородова

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение арбитра РПЛ Владислава Безбородова.

Петербуржца наказали за похвалу себя в телеграме.

51-летний петербуржец судит в РПЛ с 2007 года.

Безбородов – брат погибшей 1-й жены Вячеслава Малафеева Марины.

«Граф Монте-Кристо из него не получился, придется переквалифицироваться в управдомы. Правда, в управдом Безбородова не возьмут, раз он с людьми ладить не умеет. Нам нужны дворники, в различных сферах экономики нужны люди.

Общественный труд облагородит товарища Безбородова, ему нужно потрудиться в коллективе – совместная разгрузка вагонов очень сильно объединяет, поэтому в добрый путь. Но ему нужно не забывать после рабочей смены совершенствовать свое судейское мастерство, если захочет вернуться в судейскую деятельность», – сказал Губерниев.

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