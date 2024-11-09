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    Реакция Губерниева на отстранение Безбородова

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение арбитра РПЛ Владислава Безбородова.

    • Петербуржца наказали за похвалу себя в телеграме.
    • 51-летний петербуржец судит в РПЛ с 2007 года.
    • Безбородов – брат погибшей 1-й жены Вячеслава Малафеева Марины.

    «Граф Монте-Кристо из него не получился, придется переквалифицироваться в управдомы. Правда, в управдом Безбородова не возьмут, раз он с людьми ладить не умеет. Нам нужны дворники, в различных сферах экономики нужны люди.

    Общественный труд облагородит товарища Безбородова, ему нужно потрудиться в коллективе – совместная разгрузка вагонов очень сильно объединяет, поэтому в добрый путь. Но ему нужно не забывать после рабочей смены совершенствовать свое судейское мастерство, если захочет вернуться в судейскую деятельность», – сказал Губерниев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.11.2024 12:01
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1731145699
    Знал, что Губа дурак. Но то, что он ещё и идиот конченый... А Безбородову не помешало бы подать на этого дебила на возмещение морального ущерба.
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    sined1951
    1731145704
    Ну и жополиз этот Губерниев, очень противная личность.
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    Интерес
    1731147900
    ПРодажный насквозь пустобрёх изволят-с читать мораль.ШутЮт барин...
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    АлексМак
    1731148885
    Вот из Губера как раз дворник будет знатный, но не публичный комментатор точно.
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