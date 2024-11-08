Комментатор Гутцайт покинул сборную России после двух с половиной месяцев работы

РФС сегодня объявил, что комментатор Роман Гутцайт покидает медиаслужбу сборной России.

«Российский футбольный союз благодарит Романа за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Курировать медианаправление на ближайшем сборе национальной команды будет руководитель департамента по работе со СМИ РФС Пeтр Лимонов.

РФС сообщал о назначении Гутцайта 26 августа. Он отвечал за развитие медийного направления в сборной России

Сборная России 15 ноября сыграет товарищеский матч в Краснодаре с Брунеем, а 19 ноября – в Волгограде с Сирией.

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