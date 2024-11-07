Ерохин рассказал о своем отношении к натурализации Дугласа Сантоса

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал смену гражданства Дугласа Сантоса.

– Дуглас получил российский паспорт. Сможет играть за нашу сборную и не будет считаться легионером в РПЛ. Как ты к этому относишься?

– Нормально. Это его желание, и для клуба плюс. Думаю, что в данной ситуации все выиграют.

– Он разговаривает по-русски? Много слов знает?

– Понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.

Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.

Дуглас в клубе с лета 2019 года.

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