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    • Ерохин рассказал о своем отношении к натурализации Дугласа Сантоса

    Ерохин рассказал о своем отношении к натурализации Дугласа Сантоса

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал смену гражданства Дугласа Сантоса.

    – Дуглас получил российский паспорт. Сможет играть за нашу сборную и не будет считаться легионером в РПЛ. Как ты к этому относишься?

    – Нормально. Это его желание, и для клуба плюс. Думаю, что в данной ситуации все выиграют.

    – Он разговаривает по-русски? Много слов знает?

    – Понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться.

    • Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.
    • Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.
    • Дуглас в клубе с лета 2019 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2024 12:53
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1730990964
    С новым годом, пошоль на фиг...
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