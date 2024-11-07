Представитель Дзюбы высказался о желании Артема вернуться в сборную России

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал заявление игрока о желании вернуться в сборную России.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

«Никаких попыток общения с Валерием Георгиевичем [Карпиным] не было. Это, как мне кажется, прерогатива РФС. Если они решат и дадут такой шанс, это случится. Если нет, то нет.

Попытки «навести мосты» не имеют смысла. Не знаю, мяч на стороне Валерия Георгиевича или РФС. Все-таки он тоже сотрудник РФС.

Недавно видел обсуждения в телеграм-каналах о том, что можно было бы провести прощальный матч для ветеранов, Артема Дзюбы, Дениса Глушакова и еще кого-то.

Если это будет в таком формате, то это будет за рамками чисто спортивного вызова, потому что мы знаем о возрастных ограничениях, какая-то широкая группа лиц от РФС должна принимать в этом участие. Это не моя территория, это их вотчина.

Одно дело Сербия, а другое – Бруней или Сирия. Интерес и так упал в связи с отсутствием официальных матчей. При не самых сильных соперниках, мне кажется, он еще ниже падает.

История подогревается рекордом, который может побить Артем, но вне зависимости от рекорда это вызвало бы дополнительный интерес – пришло бы больше народа, была бы атмосфера настоящего праздника«, – сказал Гольдман.

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