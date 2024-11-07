Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Представитель Дзюбы высказался о желании Артема вернуться в сборную России

    Представитель Дзюбы высказался о желании Артема вернуться в сборную России

    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал заявление игрока о желании вернуться в сборную России.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Никаких попыток общения с Валерием Георгиевичем [Карпиным] не было. Это, как мне кажется, прерогатива РФС. Если они решат и дадут такой шанс, это случится. Если нет, то нет.

    Попытки «навести мосты» не имеют смысла. Не знаю, мяч на стороне Валерия Георгиевича или РФС. Все-таки он тоже сотрудник РФС.

    Недавно видел обсуждения в телеграм-каналах о том, что можно было бы провести прощальный матч для ветеранов, Артема Дзюбы, Дениса Глушакова и еще кого-то.

    Если это будет в таком формате, то это будет за рамками чисто спортивного вызова, потому что мы знаем о возрастных ограничениях, какая-то широкая группа лиц от РФС должна принимать в этом участие. Это не моя территория, это их вотчина.

    Одно дело Сербия, а другое – Бруней или Сирия. Интерес и так упал в связи с отсутствием официальных матчей. При не самых сильных соперниках, мне кажется, он еще ниже падает.

    История подогревается рекордом, который может побить Артем, но вне зависимости от рекорда это вызвало бы дополнительный интерес – пришло бы больше народа, была бы атмосфера настоящего праздника«, – сказал Гольдман.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Дзюба дал интервью на 2,5 часа: «Это будет очень громко» 3
    Губерниев пригласил Дзюбу в свою рок-группу 1
    Реакция министра спорта России на стремление Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром 5
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2024 11:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 