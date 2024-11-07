Тошич оценил перспективы Головина в случае возвращения в РПЛ

Зоран Тошич порассуждал о том, как проявил бы себя Александр Головин в нынешнем чемпионате России.
«Думаю, что Головин был бы лучшим игроком РПЛ сейчас. Голова вырос в очень сильного футболиста. Он лидер «Монако», который уже сколько лет борется с «ПСЖ» за титул во Франции, играет в Лиге чемпионов.
Когда Саша был молодым, уже было понятно, что у него менталитет не российского футболиста. Он всегда серьeзно относился к делу, работал. Было видно, что Головин вырастет в серьeзного футболиста», – сказал Тошич.
- Головин ушел в «Монако» в 2018 года.
- До этого он выступал в РПЛ за ЦСКА.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов