Смородская одним словом описала стремление Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление Артема Дзюбы о желании вернуться в сборную России.
- Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
- Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
– Стоит ли вызвать Дзюбу в сборную России, чтобы он смог побить рекорд Кержакова?
– Считаю излишним это комментировать. У сборной нет сейчас серьезных соперников. И при чем тут рекорды Кержакова...
Забивать Вьетнаму, Боливии или Брунею. Считаю это каким-то пиар-ходом.
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