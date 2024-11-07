Смородская одним словом описала стремление Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление Артема Дзюбы о желании вернуться в сборную России.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

– Стоит ли вызвать Дзюбу в сборную России, чтобы он смог побить рекорд Кержакова?

– Считаю излишним это комментировать. У сборной нет сейчас серьезных соперников. И при чем тут рекорды Кержакова...

Забивать Вьетнаму, Боливии или Брунею. Считаю это каким-то пиар-ходом.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов