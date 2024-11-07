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    • Смородская одним словом описала стремление Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром

    Смородская одним словом описала стремление Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление Артема Дзюбы о желании вернуться в сборную России.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    – Стоит ли вызвать Дзюбу в сборную России, чтобы он смог побить рекорд Кержакова?

    – Считаю излишним это комментировать. У сборной нет сейчас серьезных соперников. И при чем тут рекорды Кержакова...

    Забивать Вьетнаму, Боливии или Брунею. Считаю это каким-то пиар-ходом.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.11.2024 08:16
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1730981209
    Дрочила нацелился на ещё одну халяву.
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    Виктор56--google
    1730994373
    Боливия не проходная команда
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