Будущий тренер «МЮ» Аморим прокомментировал разгром «Спортингом» «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим подвел итоги матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:1)

«Все сложилось как нельзя лучше. Нам часто не везло, но сегодня удача была на нашей стороне. Первый тайм был очень трудным, нам пришлось играть без мяча, мы дергались, но как только забили первый гол ближе к перерыву, все сразу наладилось. Конечно, два быстрых гола в начале второго тайма здорово помогли нам, они перевернули игру.

Атмосфера на стадионе была потрясающей. Мне кажется, так было предначертано, что моe прощание должно было пройти именно таким образом», – сказал Аморим.

Счет в матче открыл «Манчестер Сити» – Фил Фоден отличился на 4-й минуте. «Спортинг» ответил четырьмя мячами. Виктор Дьекереш оформил хет-трик. Он забил голы на 38-й минуте и дважды с пенальти на 49-й и 80-й. Еще один мяч на счету Максимилиано Араухо на 46-й.

Это был последний домашний матч «Спортинга» под руководством Аморима. С 11 ноября тренер возглавит «Манчестер Юнайтед».

10 ноября лиссабонцы проведут гостевую встречу чемпионата Португалии с «Брагой».

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