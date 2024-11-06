Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Будущий тренер «МЮ» Аморим прокомментировал разгром «Спортингом» «Манчестер Сити»

    Будущий тренер «МЮ» Аморим прокомментировал разгром «Спортингом» «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим подвел итоги матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:1)

    «Все сложилось как нельзя лучше. Нам часто не везло, но сегодня удача была на нашей стороне. Первый тайм был очень трудным, нам пришлось играть без мяча, мы дергались, но как только забили первый гол ближе к перерыву, все сразу наладилось. Конечно, два быстрых гола в начале второго тайма здорово помогли нам, они перевернули игру.

    Атмосфера на стадионе была потрясающей. Мне кажется, так было предначертано, что моe прощание должно было пройти именно таким образом», – сказал Аморим.

    • Счет в матче открыл «Манчестер Сити»Фил Фоден отличился на 4-й минуте. «Спортинг» ответил четырьмя мячами. Виктор Дьекереш оформил хет-трик. Он забил голы на 38-й минуте и дважды с пенальти на 49-й и 80-й. Еще один мяч на счету Максимилиано Араухо на 46-й.
    • Это был последний домашний матч «Спортинга» под руководством Аморима. С 11 ноября тренер возглавит «Манчестер Юнайтед».
    • 10 ноября лиссабонцы проведут гостевую встречу чемпионата Португалии с «Брагой».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Гвардиола объяснил, почему его не возьмут в сборную Бразилии
    Автор хет-трика в ворота «Сити» высказался об уходе Аморима в «МЮ» 1
    Аморим считает, что еще не достиг уровня Гвардиолы 4
    Источник: официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 11:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 