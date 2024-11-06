Семин оценил продление «Краснодаром» контракта с Кордобой

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что продление «Краснодаром» контракта с нападающим Джоном Кордобой является большим успехом для руководителей клуба.

«Продление контракта с Кордобой – большой успех руководителей «Краснодара». Это футболист, который украшает нашу лигу и является лучшим игроком чемпионата на сегодняшний день. Болельщики будут рады видеть таких футболистов, как Кордоба. Если бы таких исполнителей было больше, наш чемпионат был бы более качественный», – сказал Семин.

Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.

В сезоне-2024/25 на счету 31-летнего колумбийца 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».

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