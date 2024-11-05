Личка прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Локомотива»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги проигранного матча с «Локомотивом».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Локо» победил на «ВТБ Арене» со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «РЖД Арене» состоится 28 ноября.

– Первый тайм уступили полностью. У нас не хватало игровых качеств с мячом, особенно в первом тайме. Там были ситуации, когда мы принимали не лучшие решения. Были удары с дистанции, но в штрафной соперника мы не были опасны.

Соперник использовал то, что у него получается, – стандарты. Они большие проблемы для нас вызывали.

Под конец игры понимал, что это только первый матч. Это значит, что есть еще 90 минут игры. Хорошо, что в концовке соперник не забил третий гол, когда у них был момент.

– Как Монтес остался без присмотра? И как Пиняев с таким ростом забивает?

– Хороший вопрос, я этот вопрос задал еще в первом тайме и еще задам завтра на теории.

Монтеса никто не трогает, хотя задача игроков – идти до футболиста до конца. Да, с такими защитниками сложно выиграть вверху, но надо идти в корпус, не давать бить.

Он забивал как на тренировке, спокойно забил. Второй мяч – это индивидуальная дисциплина и ответственность.

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