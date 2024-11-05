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    • Личка прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Локомотива»

    Личка прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Локомотива»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги проигранного матча с «Локомотивом».

    • Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • «Локо» победил на «ВТБ Арене» со счетом 2:1.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Ответная игра на «РЖД Арене» состоится 28 ноября.

    – Первый тайм уступили полностью. У нас не хватало игровых качеств с мячом, особенно в первом тайме. Там были ситуации, когда мы принимали не лучшие решения. Были удары с дистанции, но в штрафной соперника мы не были опасны.

    Соперник использовал то, что у него получается, – стандарты. Они большие проблемы для нас вызывали.

    Под конец игры понимал, что это только первый матч. Это значит, что есть еще 90 минут игры. Хорошо, что в концовке соперник не забил третий гол, когда у них был момент.

    – Как Монтес остался без присмотра? И как Пиняев с таким ростом забивает?

    – Хороший вопрос, я этот вопрос задал еще в первом тайме и еще задам завтра на теории.

    Монтеса никто не трогает, хотя задача игроков – идти до футболиста до конца. Да, с такими защитниками сложно выиграть вверху, но надо идти в корпус, не давать бить.

    Он забивал как на тренировке, спокойно забил. Второй мяч – это индивидуальная дисциплина и ответственность.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2024 23:47
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