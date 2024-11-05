Все матчи еврокубков на этой неделе начнутся с минуты молчания

На всех матчах 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, 4-го тура общего этапа Лиги Европы и 3-го тура общего этапа Лиги конференций на этой неделе будет проведена минута молчания.

«УЕФА проведет минуту молчания на всех матчах клубных турниров ближайшей недели в память о жертвах наводнения в Валенсии и всех тех, кто пострадал от стихии в регионе и за его пределами», – говорится в сообщении организации.