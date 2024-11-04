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    • Топ-клубы Италии и Англии заинтересовались форвардом «Спортинга»

    Топ-клубы Италии и Англии заинтересовались форвардом «Спортинга»

    Нападающий «Спортинга» Виктор Дьокереш интересен «Ювентусу» и «Милану».

    В контракте 26-летнего игрока предусмотрены отступные в размере 100 миллионов евро, но у португальского клуба и футболиста есть договоренность, что летом его отпустят за 60-70 миллионов.

    Помимо итальянских клубов за форвардом «Спортинга» следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

    В пятницу Дьокереш сделал покер в матче 10-го тура чемпионата Португалии с «Эштрелой» (5:1), продлив голевую серию до 5 игр.

    • Всего швед провел за «Спортинг» в этом сезоне 16 матчей, забил 20 голов, отдал 4 передачи.
    • Его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2028 года.
    • В составе сборной Швеции Дьокереш этой осенью провел 4 игры в Лиге наций, забил 4 гола, отдал 3 передачи.

    Источник: Corriere dello Sport

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    04.11.2024 09:23
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