Топ-клубы Италии и Англии заинтересовались форвардом «Спортинга»

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьокереш интересен «Ювентусу» и «Милану».

В контракте 26-летнего игрока предусмотрены отступные в размере 100 миллионов евро, но у португальского клуба и футболиста есть договоренность, что летом его отпустят за 60-70 миллионов.

Помимо итальянских клубов за форвардом «Спортинга» следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

В пятницу Дьокереш сделал покер в матче 10-го тура чемпионата Португалии с «Эштрелой» (5:1), продлив голевую серию до 5 игр.