Топ-клубы Италии и Англии заинтересовались форвардом «Спортинга»

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьокереш интересен «Ювентусу» и «Милану».
В контракте 26-летнего игрока предусмотрены отступные в размере 100 миллионов евро, но у португальского клуба и футболиста есть договоренность, что летом его отпустят за 60-70 миллионов.
Помимо итальянских клубов за форвардом «Спортинга» следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».
В пятницу Дьокереш сделал покер в матче 10-го тура чемпионата Португалии с «Эштрелой» (5:1), продлив голевую серию до 5 игр.
- Всего швед провел за «Спортинг» в этом сезоне 16 матчей, забил 20 голов, отдал 4 передачи.
- Его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2028 года.
- В составе сборной Швеции Дьокереш этой осенью провел 4 игры в Лиге наций, забил 4 гола, отдал 3 передачи.