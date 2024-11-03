Ташуев посетовал на судьбу и злой рок после поражения от «Пари НН»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча 14-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:2) посетовал на отсутствие удачи у своей команды.

– Нас какой‑то злой рок преследует. Если честно, задумываешься о том, что что‑то сверху. Не знаю, в чем дело. Масса моментов, пенальти – забивай и доводи игру до конца. Одна ошибка в обороне при стандарте – очередное поражение.

Думаешь о судьбе, наверное, каком‑то роке. У нас четыре момента в первом тайме, пять во втором, пенальти, а гола нет. Без голов побед не бывает. Самое важное сегодня – это гол.

Что нам остается? Надо дальше думать. Сказал команде, что мы должны оставаться мужчинами. Мужчины никогда голову не опускают, будем сражаться. Преимущество достаточно большое было во втором тайме, на тяжелом вязком поле много атак, но точного удара нет. Расстроены.

– Если понимание, что нужно изменить?

– Нужно в первую очередь, чтобы нападающие забивали. Кардосо должен набрать оптимальную форму, он у нас единственный форвард. Сейчас явно он не в форме. В Кубке будем давать возможность набирать форму.

Нужна атака, которая будет ставить точку, забивать голы. За счет хавбеков выигрывать невозможно, они объем работы делают, устают. Надо, чтобы был наконечник, и нужна удача, конечно. Команда вроде показывает неплохой футбол, все выигрышные матчи почти по структуре, голевым моментам, а удачи и успеха нет.

Ясно, что моя задача – все это исправлять. Это скрупулезная каждодневная работа, анализ. Конечно, нужен мужской характер, работаем. Упрекнуть ребят нельзя. желание огромное выиграть.

Забей Лечи пенальти – ключевой момент. Самое обидное, что должен был бить другой игрок, но их уже на поле не было. Это Уткин и Гандри. Лечи шел третьим под пенальти. Забей пенальти – игра была бы другой абсолютно, но это футбол.

– Что сказали Лечи после матча?

– А что говорить? Пока не дошли до этого. Сейчас все огорчены, сидят молча в раздевалке, переживают.