Бывший гендиректор «Спартака» оценил кандидатуру Слуцкого для клуба

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможности приглашения Леонида Слуцкого на пост главного тренера московской команды.

– Стоит ли руководству Спартака пригласить Слуцкого на пост главного тренера зимой?

– Как по мне, Слуцкий – немножко не тот специалист. Не могу объяснить, потому что ничего не хочу говорить про Слуцкого. Он себя проявил во многих чемпионатах, не только в нашем. Ему не повезло в «Рубине», но так бывает. Он опять проявил себя, теперь в китайском чемпионате. Это тоже интересно. Но «Спартаку» нужен немножко другой специалист.

– Вы имеете в виду стиль команды?

– Я имею в виду и стиль, и подбор игроков. Мы не говорим про сегодняшних игроков, которые есть в «Спартаке». По моему мнению, там мало кого можно оставить, если говорить о создании команды, которая боролась бы за что-то. Это мое личное мнение, я никого не хочу обижать и говорить о том, что и как они могут. Сегодня человек оступился и начал по-другому работать, а потом проявит себя.