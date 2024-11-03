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    • Бывший гендиректор «Спартака» оценил кандидатуру Слуцкого для клуба

    Бывший гендиректор «Спартака» оценил кандидатуру Слуцкого для клуба

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможности приглашения Леонида Слуцкого на пост главного тренера московской команды.

    – Стоит ли руководству Спартака пригласить Слуцкого на пост главного тренера зимой?

    – Как по мне, Слуцкий – немножко не тот специалист. Не могу объяснить, потому что ничего не хочу говорить про Слуцкого. Он себя проявил во многих чемпионатах, не только в нашем. Ему не повезло в «Рубине», но так бывает. Он опять проявил себя, теперь в китайском чемпионате. Это тоже интересно. Но «Спартаку» нужен немножко другой специалист.

    – Вы имеете в виду стиль команды?

    – Я имею в виду и стиль, и подбор игроков. Мы не говорим про сегодняшних игроков, которые есть в «Спартаке». По моему мнению, там мало кого можно оставить, если говорить о создании команды, которая боролась бы за что-то. Это мое личное мнение, я никого не хочу обижать и говорить о том, что и как они могут. Сегодня человек оступился и начал по-другому работать, а потом проявит себя.

    • С 1 января Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата Китая и Суперкубок страны.
    • Нынешний контракт российского специалиста с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца года.
    • В 2024-м у китайской команды запланированы еще 3 матча в азиатской Лиге чемпионов.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    03.11.2024 18:21
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    Комментарии (11)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730647553
    Качалкин не пойдёт туда, где грызутся пауки в банке. Гыгыгы
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    CSKA57
    1730647611
    Сейчас Слуцкий на расхват будет...
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    Интерес
    1730647869
    Меня другое интересует :кому,с чего,и в связи с чем в башку приходит идея задавать такие вопросы? Второй по тупости,после всероссийского опроса футболистов "о расходах на месяц".
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    KPCC-SPB
    1730649182
    свини бирите пухлого, может хоть с ним второе место возьмете, на первом сами знаете кто будет
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    ivany4
    1730649877
    Оспорить истину трудно - у спортсменов и у спортивных комментаторов-журналистов, мозги не на месте.)) Какое отношение к команде имеет бывший гендир?!))
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    fakeid
    1730650325
    раскачает кресло так, что за воротами **бнется памятник уголовникам)
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    111ax
    1730654429
    он хоть и качался, но при нем ЦСКА еще выдавал футбол, а потом только пару игр у Гончаренко против реала и все.
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    DOCTOR PENALTY
    1730693140
    Только этого клоуна не хватало.
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