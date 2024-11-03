Бывший гендиректор «Спартака» оценил кандидатуру Слуцкого для клуба

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможности приглашения Леонида Слуцкого на пост главного тренера московской команды.
– Стоит ли руководству Спартака пригласить Слуцкого на пост главного тренера зимой?
– Как по мне, Слуцкий – немножко не тот специалист. Не могу объяснить, потому что ничего не хочу говорить про Слуцкого. Он себя проявил во многих чемпионатах, не только в нашем. Ему не повезло в «Рубине», но так бывает. Он опять проявил себя, теперь в китайском чемпионате. Это тоже интересно. Но «Спартаку» нужен немножко другой специалист.
– Вы имеете в виду стиль команды?
– Я имею в виду и стиль, и подбор игроков. Мы не говорим про сегодняшних игроков, которые есть в «Спартаке». По моему мнению, там мало кого можно оставить, если говорить о создании команды, которая боролась бы за что-то. Это мое личное мнение, я никого не хочу обижать и говорить о том, что и как они могут. Сегодня человек оступился и начал по-другому работать, а потом проявит себя.
- С 1 января Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата Китая и Суперкубок страны.
- Нынешний контракт российского специалиста с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца года.
- В 2024-м у китайской команды запланированы еще 3 матча в азиатской Лиге чемпионов.