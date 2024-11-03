Энрике оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре вратаря Матвея Сафонова в матче Лиги 1 против «Ланса» (1:0).

«Хочу, чтобы Сафонов был так же готов, как Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас. Матвей должен быть готов играть в любое время.

В матче с «Лансом» Сафонов создал нам преимущество, он был хорош. Очень доволен им. Матвей не допустил ошибок», – сказал Энрике.