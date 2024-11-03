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    Энрике оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре вратаря Матвея Сафонова в матче Лиги 1 против «Ланса» (1:0).

    «Хочу, чтобы Сафонов был так же готов, как Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас. Матвей должен быть готов играть в любое время.

    В матче с «Лансом» Сафонов создал нам преимущество, он был хорош. Очень доволен им. Матвей не допустил ошибок», – сказал Энрике.

    • Сафонов впервые сыграл на ноль в Лиге 1.
    • Впереди у «ПСЖ» матч Лиги чемпионов против «Атлетико» (6 ноября).
    • Сафонов куплен у «Краснодара» летом.

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    Источник: Le Figaro

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    03.11.2024 08:56
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