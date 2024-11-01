В «Байере» считают, что Хаби Алонсо уйдет в «Реал» в 2025 году

«Байер» готов к тому, что главный тренер команды Хаби Алонсо по окончании сезона перейдет в «Реал». Руководству немецкого клуба понимало, что возможен такой вариант развития событий еще в конце прошлого сезона, когда испанец отказался возглавить «Ливерпуль» после ухода Юргена Клоппа.

«Реал» рассматривает своего бывшего игрока в качестве преемника Карло Анчелотти. С итальянцем не планируют расставаться до конца сезона, его очень уважают и в дальнейшем могут предложить должность посла клуба.

В «Мадриде» видят в Хаби Алонсо специалиста, совмещающего в себе традиции и новые методы работы в футболе. Руководство считает, что он способен зарядить и направить команду, наполненную молодыми и талантливыми игроками.