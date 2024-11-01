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    В «Байере» считают, что Хаби Алонсо уйдет в «Реал» в 2025 году

    «Байер» готов к тому, что главный тренер команды Хаби Алонсо по окончании сезона перейдет в «Реал». Руководству немецкого клуба понимало, что возможен такой вариант развития событий еще в конце прошлого сезона, когда испанец отказался возглавить «Ливерпуль» после ухода Юргена Клоппа.

    «Реал» рассматривает своего бывшего игрока в качестве преемника Карло Анчелотти. С итальянцем не планируют расставаться до конца сезона, его очень уважают и в дальнейшем могут предложить должность посла клуба.

    В «Мадриде» видят в Хаби Алонсо специалиста, совмещающего в себе традиции и новые методы работы в футболе. Руководство считает, что он способен зарядить и направить команду, наполненную молодыми и талантливыми игроками.

    • «Байер» под руководством Хаби Алонсо в прошлом сезоне впервые в истории выиграл чемпионат Германии. Клуб также выиграл национальный кубок, а единственное поражение в сезоне потерпел от «Аталанты» в финале Лиги Европы.
    • В нынешнем сезоне «Байер» идет в Бундеслиге 3-м с 15 очками после 8 туров.

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    Источник: Relevo

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    01.11.2024 12:03
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