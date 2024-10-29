Родри прокомментировал получение «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился впечатлениями в связи с получением «Золотого мяча».
- В голосовании он опередил трех игроков «Реала» – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.
- В 2024 году Родри выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании.
- Он восстанавливается после разрыва крестов, поэтому прибыл на церемонию на костылях.
«Для меня это невероятный вечер. Мне нужно поблагодарить очень многих за эту награду. France Football и УЕФА. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Это особенное событие для меня, моей семьи и моей страны.
Многие из моих друзей написали мне: «Футбол сегодня победил!»
Я хочу сказать спасибо моей девушке Лоре. Сегодня мы отмечаем нашу годовщину. Без тебя это путешествие не было бы таким. Большое спасибо, конечно, моей семье за все, что она мне дает. Они позволили мне стать тем человеком, которым я стал.
Спасибо Пабло, моему агенту. Кто бы мог подумать, что мы окажемся здесь? Спасибо моим друзьям за поддержку. Нельзя забывать о моих партнерах по «Ман Сити». Без них я бы не выиграл эту награду. Я в лучшем клубе мира. И спасибо сборной Испании», – сказал Родри.