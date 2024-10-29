Родри прокомментировал получение «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился впечатлениями в связи с получением «Золотого мяча».

В голосовании он опередил трех игроков «Реала» – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.

В 2024 году Родри выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании.

Он восстанавливается после разрыва крестов, поэтому прибыл на церемонию на костылях.

«Для меня это невероятный вечер. Мне нужно поблагодарить очень многих за эту награду. France Football и УЕФА. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Это особенное событие для меня, моей семьи и моей страны.

Многие из моих друзей написали мне: «Футбол сегодня победил!»

Я хочу сказать спасибо моей девушке Лоре. Сегодня мы отмечаем нашу годовщину. Без тебя это путешествие не было бы таким. Большое спасибо, конечно, моей семье за ​​все, что она мне дает. Они позволили мне стать тем человеком, которым я стал.

Спасибо Пабло, моему агенту. Кто бы мог подумать, что мы окажемся здесь? Спасибо моим друзьям за поддержку. Нельзя забывать о моих партнерах по «Ман Сити». Без них я бы не выиграл эту награду. Я в лучшем клубе мира. И спасибо сборной Испании», – сказал Родри.