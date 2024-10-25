Овчинников ответил, жалеет ли о фразе журналисту «Я тебе в лоб дам»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников вспомнил свою фразу в адрес журналиста.

В 2006 году голкипер «Динамо» получил красную карточку в матче РПЛ, а после игры во время интервью ответил журналисту на вопрос о брошенной капитанской повязке словами: «Еще один такой вопрос, и я тебе в лоб дам».

– Ваша знаменитая фраза журналисту про «в лоб дам». Не жалеете, что так сказали?

– Этот эпизод был вырван из контекста. После матча я давал комментарий для ТВ, а журналист рядом провоцировал: это был не первый его вопрос на эту тему, и я ему уже отвечал. В итоге я отвлекся, отвечая ему, но так как интервью было телевизионным, это попало в кадр. Так что нечего жалеть об этом, это никак на мне не отразилось.

– Вы задали тренд на годы вперед.

– Да, хоть по этому видео меня будут вспоминать (смеется). Мой сын с удовольствием смотрит этот эпизод, говорит: «Пап, ты молодец».