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    • Губерниев отреагировал на призыв Пьянича к ФИФА вернуть Россию

    Губерниев отреагировал на призыв Пьянича к ФИФА вернуть Россию

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Миралема Пьянича о возвращении российских команд в международные турниры.

    «Людям свойственно ошибаться, ничего такого в этом нет, иногда мнение меняется. Он приехал в Россию, его здесь все устраивает, испытывает благодарность к стране. Надо сказать ему спасибо за озвученное мнение.

    Могут ли к нему прислушаться в ФИФА? Думаю, в целом его слова особенно ни на кого не повлияют. Вот если бы высказавшихся игроков такого калибра были десятки или даже сотни, ситуация могла бы измениться. В любом случае его надо поблагодарить», – сказал Губерниев.

    • Пьянич пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.
    • Команды из России отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Комментарии (8)
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    Питерский князь
    1729799300
    Да хоть всем миром будут кричать, даже если из Израиля будут кричать.... Пока команды свыше не будет, будем в жопе. Одно хорошо, БРИКС растет и скоро, это ВЫШЕ, будет за нами. А ФИФА пойдёт на куй!
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    dimag
    1729799951
    Мнения в Европе меняются не только у Пьянича (про начало с 2022 года,отказ от игры с Россией). Донести ПРАВДУ любым способом - должно и нужно. Но Пьянич не билборд с рекламой , он футболист мирового класса , что и доказывает своей игрой за ЦСКА.
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