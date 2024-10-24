Губерниев отреагировал на призыв Пьянича к ФИФА вернуть Россию

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Миралема Пьянича о возвращении российских команд в международные турниры.

«Людям свойственно ошибаться, ничего такого в этом нет, иногда мнение меняется. Он приехал в Россию, его здесь все устраивает, испытывает благодарность к стране. Надо сказать ему спасибо за озвученное мнение.

Могут ли к нему прислушаться в ФИФА? Думаю, в целом его слова особенно ни на кого не повлияют. Вот если бы высказавшихся игроков такого калибра были десятки или даже сотни, ситуация могла бы измениться. В любом случае его надо поблагодарить», – сказал Губерниев.