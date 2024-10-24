Генич отреагировал на скандальные слова Черчесова в Казахстане

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич уверен, что главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова спровоцировали. После игры со Словенией (0:1) российский тренер ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

– Это провокация. Нет результата – есть провокация. Есть большая зарплата, нет результата – есть провокация.

Задавать вопрос на казахском, зная, что тренер не говорит на этом языке, – провокация. Молодцом себя проявил человек, который пришел в комментарии на Спортсе, и все объяснил: человек, который задавал вопрос, использовал форму жаргонизма. Обычно на таком языке разговаривает какая-нибудь быдлятина. Так нормальный журналист не разговаривает. Это бытовой быдлячий язык.

Это была провокация в чистом виде, чтобы дополнительно задеть Станислава Саламовича.

Казахи – народ самовлюбленный достаточно, они за свой родной язык любому глотку порвут. Для них важно, чтобы у тренера был хотя бы минимальный словарный запас. Но это все никого бы не волновало, если бы Черчесов набрал хотя бы четыре очка. Но есть негатив от результатов. Надеюсь, что все будет нормально.

– Нет ощущения, что эта история говорит о слабости местной федерации и начнут раскачивать ситуацию, чтобы вернуть Адиева?

– Я не говорю, что Станислав Саламович святой. Но то, что федерация встала на сторону общественности и выступила с порицанием, на мой взгляд, некрасиво. Тренеру нужна поддержка. А федерация говорит: тебя травили и травят, пока нет результата.