Гаврилов – о матче Россия – Бруней: «Я могу договориться со сборной Ваганьковского кладбища»

Бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о будущем товарищеском матче Россия – Бруней.
- Игра состоится 15 ноября в Краснодаре.
– Россия проведет матч против Брунея.
– Чего-чего? Я не пойму, ты что, меня травишь? Я даже название такое не слышал. Как называется? Бруней?
Ну, пусть играет, РФС хочет, пусть играет. Я о ней не слышал. В первый раз слышу от тебя, я думал, ты меня травишь!
– Эта сборная занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
– Какое-какое? 183-е? Это кошмар! А там нет команды в рейтинге ниже 200-300? Слушай, ты меня развеселил. Я сижу тут, грущу.
– Не было у нас еще таких соперников?
– Да, не было. Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. Я могу договориться.
– С ними веселее будет?
– Да.
- Россия с 2022 года отстранена от официальных матчей.
- В октябре команда не смогла найти соперников.