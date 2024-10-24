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    • Гаврилов – о матче Россия – Бруней: «Я могу договориться со сборной Ваганьковского кладбища»

    Гаврилов – о матче Россия – Бруней: «Я могу договориться со сборной Ваганьковского кладбища»

    Бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о будущем товарищеском матче Россия – Бруней.

    • Игра состоится 15 ноября в Краснодаре.

    – Россия проведет матч против Брунея.

    – Чего-чего? Я не пойму, ты что, меня травишь? Я даже название такое не слышал. Как называется? Бруней?

    Ну, пусть играет, РФС хочет, пусть играет. Я о ней не слышал. В первый раз слышу от тебя, я думал, ты меня травишь!

    – Эта сборная занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

    – Какое-какое? 183-е? Это кошмар! А там нет команды в рейтинге ниже 200-300? Слушай, ты меня развеселил. Я сижу тут, грущу.

    – Не было у нас еще таких соперников?

    – Да, не было. Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. Я могу договориться.

    – С ними веселее будет?

    – Да.

    • Россия с 2022 года отстранена от официальных матчей.
    • В октябре команда не смогла найти соперников.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Сегодня, 19:06
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1729787676
    ...хорошо так Гаврилов пошутил, зло и в тему. Можно слоганом в жизнь запускать)...
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    subbotaspartak
    1729788406
    Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. Я могу договориться. – С ними веселее будет? – Да..... Прикольно.
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    Цугундeр
    1729788805
    "Юра , мы всё про.бали!!")
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