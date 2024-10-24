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    Гендиректор «Ахмата» высказался о кредите доверия Ташуеву

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе главного тренера команды Сергея Ташуева.

    «Кредит доверия Ташуеву? Такой вопрос даже не стоит. С чего взяли, что у него должен быть кредит? Придет волшебник, что ли? Прямо старика Хоттабыча пригласить тогда надо.

    У нас сейчас слишком много травмированных игроков. Команда придет в норму, наберет форму и будет доказывать. Нам надо набирать очки и не думать о результате. Для нас сейчас, однозначно, чемпионат важнее кубка», – сказал Айдамиров.

    • Ташуев возглавил «Ахмат» 3 сентября. Под его руководством команда провела в РПЛ 5 матчей, в которых потерпела 4 поражения и 1 раз сыграла вничью. В Кубке России грозненцы вместе с Ташуевым выиграли 2 матча при 1 поражении.
    • «Ахмат» занимает 16-е место в РПЛ после 12 туров с 6 очками.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    Алим Терек
    1729785690
    Если бы защита не тупила,очков было бы в 3 раза больше,нет норм.защитников.
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    subbotaspartak
    1729788471
    Кредит доверия Ташуеву? Такой вопрос даже не стоит, у нас ипотека...
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