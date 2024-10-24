Гендиректор «Ахмата» высказался о кредите доверия Ташуеву

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе главного тренера команды Сергея Ташуева.
«Кредит доверия Ташуеву? Такой вопрос даже не стоит. С чего взяли, что у него должен быть кредит? Придет волшебник, что ли? Прямо старика Хоттабыча пригласить тогда надо.
У нас сейчас слишком много травмированных игроков. Команда придет в норму, наберет форму и будет доказывать. Нам надо набирать очки и не думать о результате. Для нас сейчас, однозначно, чемпионат важнее кубка», – сказал Айдамиров.
- Ташуев возглавил «Ахмат» 3 сентября. Под его руководством команда провела в РПЛ 5 матчей, в которых потерпела 4 поражения и 1 раз сыграла вничью. В Кубке России грозненцы вместе с Ташуевым выиграли 2 матча при 1 поражении.
- «Ахмат» занимает 16-е место в РПЛ после 12 туров с 6 очками.