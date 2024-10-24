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    Губерниев оценил работу Станковича в сравнении с Личкой

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

    «У Деяна Станковича нет кумулятивного эффекта, который есть у Марцела Лички. Я слежу за Личкой и хочу сказать, что он находка для нашего чемпионата, таких тренеров мы должны беречь.

    Чтобы Станкович стал таким, как Личка в сознании людей, ему нужно пройти ещe не одну порцию огня, воды и медных труб. Медные трубы поиграли немножко, дальше был огонь, но и очень-очень холодная вода из «Краснодара».

    Я верю в «Спартак» и рассчитываю, что он расправит крылышки. Однако не будем забывать, что на каждого Спартака есть свой Марк Красс, Помпей и Лукулл», – написал Губерниев.

    • «Спартак» под руководством Станковича занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками после 12 туров. Отставание от лидера составляет 11 очков.
    • «Динамо», которое возглавляет Марцел Личка, идет 5-м с 23 очками.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 18:13
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1729788127
    Я требую, чтобы наши футбольные комментаторы оценили работу тренеров сборной по биатлону и гребле! С их слов - они всё могут...
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    Цугундeр
    1729789426
    Как -то неуважительно к Крассу. .без отчества. Вообще-то он- Лициниевич.) Да , Викторыч?) -- Во ******* чешет и ничего, не палится..(
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