Губерниев оценил работу Станковича в сравнении с Личкой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«У Деяна Станковича нет кумулятивного эффекта, который есть у Марцела Лички. Я слежу за Личкой и хочу сказать, что он находка для нашего чемпионата, таких тренеров мы должны беречь.

Чтобы Станкович стал таким, как Личка в сознании людей, ему нужно пройти ещe не одну порцию огня, воды и медных труб. Медные трубы поиграли немножко, дальше был огонь, но и очень-очень холодная вода из «Краснодара».

Я верю в «Спартак» и рассчитываю, что он расправит крылышки. Однако не будем забывать, что на каждого Спартака есть свой Марк Красс, Помпей и Лукулл», – написал Губерниев.