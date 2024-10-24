Казанский – о критике комментаторов со стороны Карпина: «К сожалению, такая риторика уместна и допустима»

Спортивный комментатор Денис Казанский ответил на критику главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич, главный тренер сборной, прошелся по комментаторам. К ним себя причисляю и я, и пока судьбу менять не собираюсь.

Забавно, что звук Карпин выключает, «чтобы не заводиться». Но есть что сказать.

Глобально претензии остались. Из прошлого. Хотя очевидно, что это касается и настоящего.

Карпин видит проблему в оценочном суждении тех, кто в футбол не играл. То есть практически всех.

Однако не каждый из нас на эту территории «оценки» осмеливается зайти. Далеко не все говорят «кто ж так бьет»… Так что тут точно не «под одну гребенку».

Проблема серьезней. И ей уже много лет.

И, кстати, когда Валерий Георгиевич рулил процессом на «Матче», мы вместе так и не пришли к ее решению. То есть, даже в тот период экспертов так и не нашли. Почему?

Почему оценочного комментария стало больше?

Потому что в футболе нет связок «комментатор – эксперт». Физически. На шайбе пары уже давно. Какие-то сыгранные, какие-то сыроватые. Но тут сам факт. Важнейшие матчи соло или «верх-низ» уже давно не комментируют. Обязательно кто-то гоняет шайбу. А напарник объясняет, почему она двигается в ту или другую сторону.

В футболе этого нет. На вопрос «почему?» – ответ сложный. От «так исторически сложилось», до «у нас нет таких экспертов». Но она ж, так или иначе, не решается.

Только очень большие праздники. И определенно нет сыгранных пар. Комментаторские, на мой взгляд, не совсем то. Хотя сам с удовольствием эти связки работал и не раз.

Профессия помогает слушать импортных коллег. Там, конечно, другие изгибы. Почти отсутствие риторических приемов и действительно больше радиорепортаж.( слышали бы вы австрийцев – там совсем нет слов… или два предложения в пять минут).Больше похоже на радио, о чем Карпин и говорит.

Но вряд ли это может быть востребовано у нас. Сам язык заставляет использовать все его краски.

Однако в глобальном плане, пока риторика Карпина уместна и допустима. К сожалению.

Но к лучшем, что мы говорим о профессии. Это важно. Для нас. И Вас.

Ps. Школа комментаторская конечно есть. И вот тут могу позволить себе оценку – она очень сильная», – написал Казанский.