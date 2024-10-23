Аршавин предложил соперника для сборной России: «Уверен, что придет полный стадион»

Андрей Аршавин выступил за проведение товарищеского матча между сборной России и командой легионеров РПЛ.

– Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что поговорит с руководством РФС о возможном матче сборной России с командой легионеров РПЛ. Вам было бы интересно увидеть игру против Клаудиньо, Вендела и остальных?

– Мне было бы интересно. Необязательно звать туда только Клаудиньо, Вендела. Просто хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли такой матч. Уверен, что придет полный стадион и будет праздник.

– А как вам идея провести матч со сборной Медиалиги?

– Я против. Не тот уровень. Со спортивной точки зрения слишком слабый уровень.