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    • Аршавин предложил соперника для сборной России: «Уверен, что придет полный стадион»

    Аршавин предложил соперника для сборной России: «Уверен, что придет полный стадион»

    Андрей Аршавин выступил за проведение товарищеского матча между сборной России и командой легионеров РПЛ.

    – Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что поговорит с руководством РФС о возможном матче сборной России с командой легионеров РПЛ. Вам было бы интересно увидеть игру против Клаудиньо, Вендела и остальных?

    – Мне было бы интересно. Необязательно звать туда только Клаудиньо, Вендела. Просто хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли такой матч. Уверен, что придет полный стадион и будет праздник.

    – А как вам идея провести матч со сборной Медиалиги?

    – Я против. Не тот уровень. Со спортивной точки зрения слишком слабый уровень.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
    • На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Plyash
    1729713498
    Ну,а что,Андрюха правильно говорит.А у наших ребятишек самолюбие есть,начешут задницу сб.южноамерикании и иже с ними остальным легионерам.Как два пальца об асфальт.Не забывайте про наших красавчиков Головина,Кузяева и Миранчука - эти пацанчики за собой остальных поведут.
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    Интерес
    1729713826
    РФС с этой сложной задачей не справится,боюсь.Тем более-никакой финансово-туристической выгоды не просматривается.
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