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    • Газзаев отреагировал на критику Карпина в адрес российских комментаторов

    Газзаев отреагировал на критику Карпина в адрес российских комментаторов

    Валерий Газзаев согласился с мнением Валерия Карпина о работе комментаторов.

    • Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

    «Я думаю, что эксперты могут оценивать футболистов и работу тренеров, но комментаторы должны вести прямую трансляцию матча и говорить о ходе встречи.

    В советское время были выдающиеся комментаторы: например, Озеров, Махарадзе, Маслаченко, и они именно комментировали ход игры.

    Так что я считаю, что, оценивать футболистов должны специалисты и тренеры, а комментаторы должны рассказывать о том, что непосредственно происходит на поле», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    7:1
    1729695170
    карпин какой-то ящик пандоры, по ходу, открыл. навёл шухера в комментаторском цехе. щас начальник издаст указ, чтобы все геничи, черданцевы и т.д. комментировали только футбол) посмотрим в ближайших турах, будут ли изменения
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    Интерес
    1729696024
    Зверопитомник пришёл в возбуждение.Ждём от него ответа.
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