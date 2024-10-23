Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Генич – о критике Карпина: «Вообще по барабану»

    Спортивный комментатор Константин Генич оценил резонансное высказывание Валерия Карпина.

    • Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

    «Раздавал. Раздаю. И буду раздавать.

    Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации.

    Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь.

    Нравится кому-то это или нет, – «вообще по барабану» (с)» – написал Генич.

    Новости по теме
    Генич одним словом описал гол ЦСКА с участием Пьянича 3
    Генич одним словом описал ситуацию Зиньковского в «Спартаке» 9
    Генич заявил о выходе «Спартака» из чемпионской гонки 28
    Источник: телеграм-канал Константина Генича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vladik12
    1729669326
    Браво, Константин! Футбольный репортаж должен быть раскрашен эмоциями, оценками, мнениями. Если пуделю что-то не нравится, пусть смотрит Соловьева, епт. Каждый выбирает сам.
    Ответить
    andr45
    1729669802
    Как разволновались все эти дикторы и дилетанты) Незнание футболистов, футбольных правил, неумение внятно и интересно рассказать, что происходит на поле эти лысые и жирные любители нетрадиционных отношений заменяют дикими воплями, слухами, клеветой.
    Ответить
    saf05
    1729669987
    Треп обо всём только не о матче
    Ответить
    Интерес
    1729670028
    Действительно,им "по барабану",ибо они работают для себя и на себя!!! Наконец-то внятное изложение коллективной позиции прозвучало.
    Ответить
    Cleaner
    1729670132
    Валера, тренер, который за ДВАДЦАТЬ лет не выиграл НИ ОДНОГО ТИТУЛА, учит комментаторов, как нужно комментировать!!! Это пипец какой то. В том, что у Валеры не получается тренировать, Валера решил обвинить журналистов! Карпин, тебе пора в Думу баллотироваться!!!...)))
    Ответить
    Каратель помойников
    1729671816
    Такая вот ситуёвина с комментаторами..имеем то что вырастили и приходится из всех видов говна выбирать то что меньше воняет
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 