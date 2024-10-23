Генич – о критике Карпина: «Вообще по барабану»

Спортивный комментатор Константин Генич оценил резонансное высказывание Валерия Карпина.

Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.

Его раздражает работа российских комментаторов.

Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Раздавал. Раздаю. И буду раздавать.

Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации.

Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь.

Нравится кому-то это или нет, – «вообще по барабану» (с)» – написал Генич.