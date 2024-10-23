Черданцев ответил на критику Карпина в адрес комментаторов

Спортивный комментатор Георгий Черданцев оценил резонансное высказывание Валерия Карпина.

Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.

Его раздражает работа российских комментаторов.

Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Ну тут дело вот в чем. Парного комментария с экспертом в нашем футболе нет по целому ряду причин. Одна из которых – финансовая. Когда мы как комментаторы росли с конце 90-х на «НТВ-Плюс», у канала просто не было возможностей платить закончившим карьеру футболистам ну хотя бы приблизительно так, чтобы это было не в десятки раз меньше, чем он зарабатывал на поле. То же самое касается тренеров. Экспертами к нам в программы на «Плюс» приходили из любви к искусству, деньги мы никогда никому не платили. Но одно дело прийти экспертом бесплатно в гости на передачу, а другое – комментировать, это все-таки работа. Примерно такая же картина была и на «России-2».

Да, комментировал Георгий Ярцев и комментировал здорово. Андрей Талалаев отработал и на Лиге чемпионов и на больших турнирах сборных. Но тренер-комментатор это временщик. Это понятно всем – и руководству канала и тренеру. Потому что как только он получит предложение вернуться к тренерству, он вернется. Не только потому что это его призвание, а потому что семью нужно содержать.

Потом появится «Матч», да, канал может платить экспертам, но это далеко не такие гонорары, как в Европе. Миллион с лишним долларов в год как у Гари Линекера или хотя бы половина может бывшему футболисту только присниться. Помню к нам пришел один очень известный только закончивший футболист. Узнал, какие финансовые условия в среднем по больнице, очень удивился, сказал, не может быть, он думал, что раз в 5 больше хотя бы, и пошел тренировать в первую лигу.

А вот другой очень известный в прошлом футболист. Я ему говорю – давай, иди комментировать, у тебя получится. Он говорит, спасибо, не надо. Я лучше за те же деньги у тебя в эфире посижу, пару раз рот открою, чем комментировать и потом чтобы прилетело со всех сторон: не то сказал, не так комментировал. Зачем, говорит, мне это надо?!

Теперь что касается оценочных суждений. Конечно, комментатор не только имеет на них право, но и обязан их высказывать. Это часть профессии. На европейском (американском) ТВ эти суждения высказывает эксперт– комментатор, в нашей традиции, сложившейся по описанным выше причинам – комментатор, который в одном лице и швец и жнец и на дуде игрец. Это не лучший вариант, но так сложилось.

Кстати мало кто знает, но одним из первых руководителей отдела трансляций и комментаторов на «Матч ТВ» был американец Чарльз Коплин, который много лет работал в НХЛ. Его довольно быстро слили, но он успел вместе с тогдашним нашим главредом Ташем Саркисяном заложить фундамент хоккейных трансляций как положено у них в НХЛ. А в футболе не успел, потому что не нашлось подходящих людей на роль комментаторов-экспертов.

Может ли тот же Дэн Казанский давать оценочные суждения? Конечно, может. Потому что Денис 20 лет в профессии и отработал десятки матчей самого высокого уровня. Статус позволяет. Другое дело – оценочные суждения из уст молодого человека, вчера надевшего гарнитуру. Это, конечно, нелепо. Но и такое тоже бывает и конечно раздражает не только Валерия Карпина.

В моих программах за много лет кто только не бывал экспертом. И кто бы это ни был – после сложных матчей всегда одно и то же: звонок руководителя некоего клуба – вот у тебя вчера сидел такой-то, он ЧТО ВЫИГРАЛ? Чего он там рассуждает?

И так – каждый раз. И так будет всегда. Именно поэтому профессиональный комментатор в данном случае компромиссная фигура.

Теперь что касается собственного традиций ведения репортажа.

Действительно, в тех обстоятельств, в которых мы начинали работать, сложился особый российский стиль комментирования, одна из особенностей которого в том, что комментатор одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций и знаток матчасти.

Я много для разнообразия смотрю зарубежные каналы и слушаю, как работают коллеги. То, к чему апеллирует Валерий Карпин – narrador на испанском ТВ, как и на многих других каналах, тех же итальянских, а я понимаю, что они говорят – это просто всe очень скучно. Не интересно. Номер 9 отдал номеру 10. Зачем такой комментарий? Вот такой комментарий точно можно заменить искусственным интеллектом. И скоро заменят, кстати, по примеру озвучки игры ФИФА.

«Эталон» классического комментария – Англия. Я смотрю минимум один матч в туре АПЛ через интернет на английском «Скае». С Гари Нэвиллом в качестве эксперта и миллионом фунтов контракта в год. Ну извините, это просто невозможно слушать: набор штампов, за которые Вася Уткин, будь он там главным редактором, давно бы убрал Гари из эфира. Это НЕ ИНТЕРЕСНО. И не может быть примером для подражания.

С другой стороны, плохо и впадать в другую крайность, в которую иногда склонные впадать российские комментаторы и я в том числе: устраивать особенно в парном комментарии диалоги о рыбалке за чашкой чая. Но эта проблема нам известна, и над ее решением ведется работа. Так что, Валерий Георгиевич, включайте погромче!» – написал Черданцев.