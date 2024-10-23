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    • Черданцев ответил на критику Карпина в адрес комментаторов

    Черданцев ответил на критику Карпина в адрес комментаторов

    Спортивный комментатор Георгий Черданцев оценил резонансное высказывание Валерия Карпина.

    • Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

    «Ну тут дело вот в чем. Парного комментария с экспертом в нашем футболе нет по целому ряду причин. Одна из которых – финансовая. Когда мы как комментаторы росли с конце 90-х на «НТВ-Плюс», у канала просто не было возможностей платить закончившим карьеру футболистам ну хотя бы приблизительно так, чтобы это было не в десятки раз меньше, чем он зарабатывал на поле. То же самое касается тренеров. Экспертами к нам в программы на «Плюс» приходили из любви к искусству, деньги мы никогда никому не платили. Но одно дело прийти экспертом бесплатно в гости на передачу, а другое – комментировать, это все-таки работа. Примерно такая же картина была и на «России-2».

    Да, комментировал Георгий Ярцев и комментировал здорово. Андрей Талалаев отработал и на Лиге чемпионов и на больших турнирах сборных. Но тренер-комментатор это временщик. Это понятно всем – и руководству канала и тренеру. Потому что как только он получит предложение вернуться к тренерству, он вернется. Не только потому что это его призвание, а потому что семью нужно содержать.

    Потом появится «Матч», да, канал может платить экспертам, но это далеко не такие гонорары, как в Европе. Миллион с лишним долларов в год как у Гари Линекера или хотя бы половина может бывшему футболисту только присниться. Помню к нам пришел один очень известный только закончивший футболист. Узнал, какие финансовые условия в среднем по больнице, очень удивился, сказал, не может быть, он думал, что раз в 5 больше хотя бы, и пошел тренировать в первую лигу.

    А вот другой очень известный в прошлом футболист. Я ему говорю – давай, иди комментировать, у тебя получится. Он говорит, спасибо, не надо. Я лучше за те же деньги у тебя в эфире посижу, пару раз рот открою, чем комментировать и потом чтобы прилетело со всех сторон: не то сказал, не так комментировал. Зачем, говорит, мне это надо?!

    Теперь что касается оценочных суждений. Конечно, комментатор не только имеет на них право, но и обязан их высказывать. Это часть профессии. На европейском (американском) ТВ эти суждения высказывает эксперт– комментатор, в нашей традиции, сложившейся по описанным выше причинам – комментатор, который в одном лице и швец и жнец и на дуде игрец. Это не лучший вариант, но так сложилось.

    Кстати мало кто знает, но одним из первых руководителей отдела трансляций и комментаторов на «Матч ТВ» был американец Чарльз Коплин, который много лет работал в НХЛ. Его довольно быстро слили, но он успел вместе с тогдашним нашим главредом Ташем Саркисяном заложить фундамент хоккейных трансляций как положено у них в НХЛ. А в футболе не успел, потому что не нашлось подходящих людей на роль комментаторов-экспертов.

    Может ли тот же Дэн Казанский давать оценочные суждения? Конечно, может. Потому что Денис 20 лет в профессии и отработал десятки матчей самого высокого уровня. Статус позволяет. Другое дело – оценочные суждения из уст молодого человека, вчера надевшего гарнитуру. Это, конечно, нелепо. Но и такое тоже бывает и конечно раздражает не только Валерия Карпина.

    В моих программах за много лет кто только не бывал экспертом. И кто бы это ни был – после сложных матчей всегда одно и то же: звонок руководителя некоего клуба – вот у тебя вчера сидел такой-то, он ЧТО ВЫИГРАЛ? Чего он там рассуждает?

    И так – каждый раз. И так будет всегда. Именно поэтому профессиональный комментатор в данном случае компромиссная фигура.

    Теперь что касается собственного традиций ведения репортажа.

    Действительно, в тех обстоятельств, в которых мы начинали работать, сложился особый российский стиль комментирования, одна из особенностей которого в том, что комментатор одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций и знаток матчасти.

    Я много для разнообразия смотрю зарубежные каналы и слушаю, как работают коллеги. То, к чему апеллирует Валерий Карпин – narrador на испанском ТВ, как и на многих других каналах, тех же итальянских, а я понимаю, что они говорят – это просто всe очень скучно. Не интересно. Номер 9 отдал номеру 10. Зачем такой комментарий? Вот такой комментарий точно можно заменить искусственным интеллектом. И скоро заменят, кстати, по примеру озвучки игры ФИФА.

    «Эталон» классического комментария – Англия. Я смотрю минимум один матч в туре АПЛ через интернет на английском «Скае». С Гари Нэвиллом в качестве эксперта и миллионом фунтов контракта в год. Ну извините, это просто невозможно слушать: набор штампов, за которые Вася Уткин, будь он там главным редактором, давно бы убрал Гари из эфира. Это НЕ ИНТЕРЕСНО. И не может быть примером для подражания.

    С другой стороны, плохо и впадать в другую крайность, в которую иногда склонные впадать российские комментаторы и я в том числе: устраивать особенно в парном комментарии диалоги о рыбалке за чашкой чая. Но эта проблема нам известна, и над ее решением ведется работа. Так что, Валерий Георгиевич, включайте погромче!» – написал Черданцев.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    Комментарии (15)
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    Kollljan
    1729669228
    Плохо то, что "ИНТЕРЕСНО" или "НЕ ИНТЕРЕСНО" зрителю, болельщику, фанату, решает не зритель или болельщик, а всё тот же комментатор с нтв Черданцев. А Черданцев спрашивал у людей, что им нравится или не нравится? Совесный понос двух "комментаторов" в каждом матче раздражает. Запускайте трансляции с шумом стадиона и без комментаторов !!! Это будет прекрасно.
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    saf05
    1729669396
    Карпин прав на все 100
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    andr45
    1729669488
    А это "Дэн" с каской помойки приехал на ТВ? Дэн, понимаешь ли)))
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    Интерес
    1729670123
    Крайности понятны,как и то,что на середину(профессионализм) вы не способны.
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    Bez Imeni
    1729670801
    Елагин хорошо комментировал английский чемпионат
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    Борис34684
    1729671260
    А вот этого индивидума вообще убрал бы из ящика.
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    САДЫЧОК
    1729671471
    Ты Чердак формируешь в своей программе тех , кто тебе выгоден , кто озвучивает твои мысли. Все знают, что этим балаболам платятся огромные деньги ( я про лже экспертов) и они с твоей помощью негативно влияют на наш футбол!
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    7:1
    1729671501
    у меня в этой жизни было, наверное, 2 нелюбимых комментатора. за одного тупо стыдно (орлов), хорошо, что его 100 лет назад убрали и на пушечный выстрел к зениту теперь не подпускают. второй - шмурнящая вечно визжащая сви.нья. и его убрали, слава богу. на остальных пофиг.
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    NewLife
    1729671504
    Чердак, не путай талант и деньги. Не деньги сделали великих профессионалов своего дела: Синявского, Озерова, Маслаченко, Махарадзе. Ты стараешься подражать западным комментаторам, но кроме крика в острые моменты ничего не можешь. Валера прав и надо сказать открыто, что всякие Геничи, Журавели и Черданцевы со своей тошнотворной статистикой это порождение захватившей власть в футболе газовой группировки и необходимости соответствовать их установкам на восхваление "гегемона".
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    Каратель помойников
    1729672142
    Чердак и профессиональный комментатор,это как две параллельные прямые в геометрии Евклида,они никогда не пересекутся,как бы не блажил чердак
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