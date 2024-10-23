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    • Реакция Журавеля на обвинение Карпиным российских комментаторов в некомпетентности

    Реакция Журавеля на обвинение Карпиным российских комментаторов в некомпетентности

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель ответил на критику главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

    «Из резонансных цитат Карпина про комментаторскую работу мы, комментаторы, не узнали ничего нового. Потому что, руководя нами, Валерий Георгич именно такому подходу и пытался нас научить – гоняй мяч, не высказывай оценок. Но, как видите, не научил.

    Потому что подход Карпина противоречит самой природе нашей работы. Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру. Комментатор ваш собеседник во время матча, заочный спор с ним часть потребляемого зрелища. Такими собеседниками были Юра Розанов и Вася Уткин, украшавшие игры оценками как футболисты финтами.

    Это действительно в нашей традиции. Когда традицию хотели сломать и посадили рядом с комментатором футболиста-эксперта, это работало недолго. Самим футболистам было неинтересно трудиться в этом формате. Репортажи часто получались скучными и натужными.

    Репортаж – не аналитическая записка в школу тренеров. Это формат общения увлечeнного и погружeнного человека с аудиторией во время матча. и все запоминающиеся репортажи современности от васиного Тринидада до шнякинских штанг были исполнены в этом формате.

    Просто из разговора Карпина со Смоловым мы в очередной раз узнали, что Георгичу такой формат комментария не заходит. Это его зрительско-тренерское право. А наше комментаторское – с ним не согласиться», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 09:29
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    Комментарии (5)
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    subbotaspartak
    1729665372
    Ну заведутся сейчас прихлебатели и отхлебатели при футболе
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    Нуф-Нуф
    1729665818
    Язык без костей, мели, Емеля.
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    САДЫЧОК
    1729671048
    Комментатор не должен анализировать -он должен комментировать пас влево, вправо! Лукавит этот тип.По большей мере эти комментаторы за деньги пропагандируют чьи то мысли!
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    Борис34684
    1729671519
    Разворошил Валера осиное гнездо дилетантов,возбудились капитально.
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    NewLife
    1729672057
    Вопли проф непригодного цуцика))))
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