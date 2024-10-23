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    • Губерниев ответил на критику Карпина в адрес комментаторов

    Губерниев ответил на критику Карпина в адрес комментаторов

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил резонансное высказывание Валерия Карпина.

    • Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

    – Справедлива ли критика Карпина в адрес футбольных комментаторов? Валерий Георгиевич сказал, что выключает звук на телевизоре во время матчей.

    – Валерий Георгиевич из тех людей, которые на футболе звук выключают, а на биатлоне делает его погромче. Это мы все знаем.

    Я с Карпиным общался много, мы с ним продолжаем быть на связи. Может быть, сейчас общаемся не так часто, как раньше, но он всегда относился к удовольствиям умозрительно.

    Но я хочу сказать, что нужно людям прибавлять по такой оценке тренера сборной. Если уж ты берешься анализировать, так анализируй, как в программе «Биатлон с Губерниевым». Это понятно.

    Тем не менее, я хочу поддержать комментаторов футбольных. Они есть и замечательные, как и в любой профессии. Но к нам ко всем критика отчасти справедлива. Мы должны становиться лучше.

    Но вот был случай, когда коллега Аршавин сидел в студии с Талалаевым и сказал одному комментатору футбольному: «Мы-то с Андреем игрули, а ты где играл?». Это было весело и смешно.

    Но не обязательно было где-то играть для того, чтобы хорошо комментировать футбол, вспомним хотя бы незабвенного Васю Уткина. Поэтому футбольным комментаторам желаю прибавлять и брать пример с программы «Биатлон с Губерниевым».

    – А Валерию Георгиевичу чего пожелаете?

    – Карпину по-прежнему пожелаю делать погромче звук на биатлоне и все-таки иногда снисходительно относиться к моим футбольным коллегам.

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    Источник: «РБ Спорт»

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