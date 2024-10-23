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    • Карпин ответил, в каком случае навсегда выгонит игрока из сборной России

    Карпин ответил, в каком случае навсегда выгонит игрока из сборной России

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин порассуждал о мотивации футболистов выступать за национальную команду в условиях отстранения.

    – То есть, я так понимаю, просто как бы невыполнение требований, Глушенков поэтому сыграл мало, и сейчас он не хочет ехать в сборную?

    – Что значит «не хочет ехать в сборную»? Смотри, даже когда мы играли официальный матч, вспомни, я тебе [обращается к Федору Смолову] позвонил, расставил акценты или точки над i, говорю, что будет вот так и вот так.

    Мы с тобой поговорили, договорились, И ты говоришь: «Да, окей, все, я это все принимаю, понимаю, все, вопросов нет». То же самое здесь.

    И я уже не говорю про официальные матчи, когда у нас они были, я тоже спрашивал там, у кого что-то болит, кто-то не хочет, не может, там еще какие-то проблемы – ребята, все, я заставлять никого не буду играть за сборную.

    То же самое происходит и сейчас. Первое собрание команды, каждый раз, когда мы сейчас собираемся, первый мой вопрос: «Ребят, кто приехал сюда без большого желания?»

    Я все понимаю прекрасно, да, мы нигде не участвуем, да, в отборе мы не участвуем, и сейчас мы никуда не отбираемся. Поэтому, возможно, кто-то не хочет, не может, провести лучше три-четыре дня дома, отдохнуть.

    Ребят, кто хочет сейчас вот так проводить время, ради бога, я не буду ставить крест ни на ком в данный момент. Если бы у нас были официальные матчи, и кто-то сказал: «Я не хочу играть», – окей, тогда все, до свидания.

    Сейчас ситуация понятная мне, и так как я ее понимаю, то я ее принимаю, что, может, кто-то в какой-то момент, не каждый сбор, понятно, предпочтет… Возможно, дома какие-то проблемы могут быть опять же.

    Были футболисты, которые просили на какой-то сбор не вызывать, ну, потому что был ряд причин, по которым они там отпрашивались, так скажем, чтобы их не вызывали. Из-за логистики, допустим, не вызывали мы достаточно долгое время.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
    • На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

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    Источник: Smol Talk

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