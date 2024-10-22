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    Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о результате кубкового матча с «Ахматом».

    • Армейцы выиграли дома со счетом 1:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – Все ли вам понравилось в игре ЦСКА? Или были моменты, которые требуют улучшений?

    – Были моменты. Если честно, игра не очень понравилась, но у нас три очка и еще одна сухая игра, это всегда нравится.

    Ребята не показали игру на все 100 процентов, считаю это неправильным, но так бывает. Когда у нас три очка и сухая игра, то это можно воспринимать, если бы этого не было – то это уже большие проблемы.

    Ну, ничего, у нас все здоровы, и мы на первом месте в группе, мы довольны этим. Ждем следующего соперника по Пути РПЛ, продолжаем свою битву за трофей.

    Огромное спасибо болельщикам, очень приятно, когда шум на стадионе.

    – Расскажите про розыгрыш углового, с которого забил Койта. Когда начали такое наигрывать или это был ситуативный момент?

    – С приходом Пьянича мы стали работать над розыгрышами стандартов. Это было одной из причин, почему мы не показывали товарищескую игру с «Пари НН».

    – Было ощущение, что у Койта и Гуарирапы все получалось на поле. Так ли это или им есть над чем работать?

    – Конечно, им еще есть над чем работать. Рад, что Койта забил свой дебютный мяч за ЦСКА. У этого парня есть качество, просто ему нужно было дождаться этого гола. Думаю, он может играть еще лучше, как и Сауль.

    – У вас есть предпочтения какие‑то по следующему сопернику в Кубке России?

    – Нет, мы на это не влияем. Нужно спокойно посмотреть игру «Акрона» и «Рубина», чтобы узнать своего соперника.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.10.2024 23:36
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