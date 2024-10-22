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    • Мостовой согласился с мнением Карпина: «Я уже много раз говорил об этом»

    Мостовой согласился с мнением Карпина: «Я уже много раз говорил об этом»

    Александр Мостовой прокомментировал критику Валерия Карпина в адрес российских комментаторов.

    – Я уже много раз говорил то, что сказал Карпин (смеется). Другое дело, что на этом делают акцент, потому что он – тренер сборной и «Ростова». Когда Мостовой говорит правду, многие говорят, что он критикует.

    Мне смешно смотреть, как комментаторы переобуваются. Просто ужас, смешно. Понятно, что они себя возносят в футболе за счет людей, которым подлизывают.

    – Есть комментаторы, чья работа вам нравится?

    – Их немного, кто нормально комментирует. Вы комментируйте футбол, что вы говорите? Все измеряется сейчас лайками и деньгами.

    Они во время матчей профессиональных команд говорят о медийном футболе. Это же смешно. Как в шоу-бизнесе, кто бездарнее, того стараются тянуть (смеется).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.10.2024 22:31
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    Комментарии (2)
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    1729627979
    В старину живали деды веселей своих внучат...вот как жили при Аскольде наши деды и отцы.
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    Питерский князь
    1729628833
    Надо Мостового сделать стримером. Пусть за жрачку, свои яйца положит в яйцерезку. Его так много, пусть хоть повизжит, поросёнок. :)))
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