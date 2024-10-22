Мостовой согласился с мнением Карпина: «Я уже много раз говорил об этом»

Александр Мостовой прокомментировал критику Валерия Карпина в адрес российских комментаторов.

– Я уже много раз говорил то, что сказал Карпин (смеется). Другое дело, что на этом делают акцент, потому что он – тренер сборной и «Ростова». Когда Мостовой говорит правду, многие говорят, что он критикует.

Мне смешно смотреть, как комментаторы переобуваются. Просто ужас, смешно. Понятно, что они себя возносят в футболе за счет людей, которым подлизывают.

– Есть комментаторы, чья работа вам нравится?

– Их немного, кто нормально комментирует. Вы комментируйте футбол, что вы говорите? Все измеряется сейчас лайками и деньгами.

Они во время матчей профессиональных команд говорят о медийном футболе. Это же смешно. Как в шоу-бизнесе, кто бездарнее, того стараются тянуть (смеется).