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    Казанский отреагировал на слова Карпина о комментаторах

    Спортивный комментатор Денис Казанский ответил на критику главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

    «Это мнение. Оно справедливо, потому что субъективно.

    Не расстраивает ли скептическое отношение тренера сборной к комментаторам? Ни секунды. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов.

    Что касается слов, что комментатор должен только говорить, кто кому передает мяч, то он имел ввиду, что так устроено в Испании. Комментатор должен комментировать футбол. С чем тут можно спорить?

    А вот как – тут нет универсального ответа. Потому что профессия творческая. Оценки техники и деталей – прерогатива экспертов-комментаторов. В отличии от хоккея, такого института у нас, к сожалению, нет», – сказал Казанский.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Комментарии (2)
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    Ziklop
    1729621581
    у нас по три шоумена прикалываются во время матча, иногда этих клоунов трудно назвать комментаторами. они просто не смотрят игру , а читают монитор с ранее приготовленными типо шутками.
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    Интерес
    1729621898
    А учиться у мастеров прошлого слабо???Или "западло",по современной традиции,будто всё только началось с ваших потуг?Уже по три-четыре болтуна кормятся с футбола на матче,а не получается ничего,кроме дружеского междуусобойчика.А нам это нахрена,скажите?!
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