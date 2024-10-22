Казанский отреагировал на слова Карпина о комментаторах

Спортивный комментатор Денис Казанский ответил на критику главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Это мнение. Оно справедливо, потому что субъективно.

Не расстраивает ли скептическое отношение тренера сборной к комментаторам? Ни секунды. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов.

Что касается слов, что комментатор должен только говорить, кто кому передает мяч, то он имел ввиду, что так устроено в Испании. Комментатор должен комментировать футбол. С чем тут можно спорить?

А вот как – тут нет универсального ответа. Потому что профессия творческая. Оценки техники и деталей – прерогатива экспертов-комментаторов. В отличии от хоккея, такого института у нас, к сожалению, нет», – сказал Казанский.